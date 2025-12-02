Poste pronta a rilevare la quota di Vivendi in Tim?

2 dicembre 2025

Oggi in primo piano la possibile uscita di Vivendi da Tim, per mano di Poste. L’azienda di Matteo Del Fante sarebbe, infatti, pronta ad acquisire la quota residua del 2,51%, con un accordo del valore di circa 200 milioni di euro, aumentando la propria partecipazione al 27,3%.

Sul fronte europeo, il commissario alla Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, ha annunciato l’allineamento dei progetti di spesa sulle quattro iniziative faro della Difesa europea: Droni, Eastern Flank Watch, Scudo aereo europeo e Scudo spaziale europeo.

Infine, le voci in Germania, sulla presenza di Deutsche Telekom in tandem con il gruppo proprietario del Lidl per la Gigafactory AI tedesca. Invece in Italia tutto tace, almeno dal punto di vista ufficiale.

Leggi tutte le notizie della nostra dailyletter

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz