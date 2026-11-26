Key4Biz. L’integrazione commerciale è già partita sul territorio, ad esempio con il trasferimento graduale di punti vendita e il test del “negozio nel negozio”. Segretario, perché avete chiesto un incontro urgente ai vertici di Poste? C’è il rischio di un sovraccarico di mansioni per i lavoratori degli uffici postali, già impegnati sul fronte finanziario, assicurativo e logistico?

Raffaele Roscigno. Oggi non c’è alcun sovraccarico per i lavoratori degli uffici postali. Quello avviato sul territorio è un trasferimento di natura immobiliare, non produttivo: gli spazi TIM vengono ospitati negli uffici postali, ma le attività restano in capo al personale TIM e i colleghi di Poste continuano a svolgere il proprio lavoro come prima. Abbiamo chiesto l’incontro proprio per chiarire questi aspetti con i vertici aziendali e avere certezze. Vogliamo capire se in futuro le sinergie riguarderanno soltanto i prodotti, cioè la possibilità di offrire servizi TIM attraverso la rete postale, oppure anche altro, a partire dall’organizzazione del lavoro e dalle mansioni. Al momento non ci risulta che ci sia altro in programma, ma su un’operazione di questa portata il sindacato ha il dovere di avere un quadro chiaro prima, non dopo. Se domani si dovesse andare verso un coinvolgimento diretto degli sportelli, il nostro principio è noto: ogni nuova attività va discussa e concordata, con organici adeguati, formazione specifica e regole chiare sugli obiettivi commerciali. I lavoratori degli uffici postali sono già impegnati sul fronte finanziario, assicurativo e logistico, e il loro carico va rispettato.

Raffaele Roscigno, Segretario Generale SLP-CISL

“Lo sportello non è uno scaffale su cui aggiungere prodotti TIM”

Key4Biz. In generale, come vede questa convergenza agli sportelli?

Raffaele Roscigno. La vedo come un’opportunità strategica, a condizione che venga governata. Mettere insieme quasi 13 mila uffici postali e oltre 4 mila punti vendita TIM crea la più grande rete fisica di servizi del Paese, presente anche nei piccoli comuni e nelle aree interne dove spesso l’ufficio postale è l’unico presidio rimasto. Portare lì connettività, assistenza digitale e servizi di telecomunicazione significa ridurre il divario digitale e dare a cittadini e imprese un unico punto di riferimento affidabile. Questo è il valore sociale dell’operazione, oltre a quello industriale. Ma lo sportello non è uno scaffale su cui aggiungere prodotti: è un luogo di relazione e di fiducia, costruita in decenni dal lavoro dei postali. Quella fiducia va protetta. La convergenza deve tradursi in servizi migliori per l’utenza e in lavoro più qualificato.

Key4Biz. Lei ha accolto positivamente l’OPAS parlando di un “salto industriale storico”, ma ha subito rilanciato sulla necessità di una governance partecipativa. Con l’avvio della direzione e coordinamento da parte di Poste, quali sono le vostre richieste concrete per garantire che i lavoratori abbiano voce in capitolo nelle scelte strategiche del nuovo maxi gruppo da 150 mila dipendenti?

Raffaele Roscigno. Confermo il giudizio: per la prima volta un grande gruppo pubblico italiano costruisce una piattaforma integrata tra rete fisica, servizi finanziari e infrastrutture digitali. Proprio per la dimensione della sfida, la partecipazione dei lavoratori deve fare un salto di qualità. Su formazione, intelligenza artificiale, salute e sicurezza abbiamo già enti bilaterali che trattano questi temi insieme all’azienda, e funzionano. Chiediamo lo stesso strumento per la partecipazione economica: una commissione paritetica o un ente bilaterale di gruppo, partecipato da azienda e sindacati, che definisca e verifichi la quota degli utili da distribuire ai dipendenti. La legge 76 del 2025 sulla partecipazione, nata da un’iniziativa popolare della CISL, lo rende possibile: prevede la distribuzione ai lavoratori di una quota degli utili non inferiore al 10 per cento, attraverso la contrattazione collettiva, con un trattamento fiscale agevolato che la legge di bilancio 2026 ha rafforzato, portando l’imposta sostitutiva all’1 per cento per le somme erogate nel 2026 e nel 2027, entro 5 mila euro.

La stessa legge riconosce le commissioni paritetiche e i piani di azionariato per i dipendenti, che in Poste hanno già dato buoni risultati. Se il nuovo gruppo genererà valore grazie alle sinergie, è giusto che una parte torni a chi lo produce ogni giorno. Anche dalla mia esperienza in UNI Europa so che i grandi gruppi europei più solidi sono quelli in cui i lavoratori hanno voce stabile e strutturata.

“L’operazione si regge sulla solidità di Poste e non può essere pagata dai postali”

Key4Biz. In passato lei ha dichiarato con fermezza che “il risanamento di TIM non può essere pagato dai lavoratori postali”. Oggi il management stima sinergie a regime da 700 milioni di euro all’anno, di cui circa 500 milioni derivanti da tagli ai costi. Quali sono i perimetri e le “linee rosse” che l’SLP-CISL porrà per evitare che queste razionalizzazioni si traducano in sacrifici per il personale o in esuberi?

Raffaele Roscigno. La nostra posizione non è cambiata. L’operazione si regge sulla solidità di Poste, che è il risultato del lavoro di oltre 120 mila persone, e non può essere pagata da loro. Prendiamo atto che l’azienda, anche nei documenti dell’offerta, ha indicato che le sinergie di costo saranno realizzate senza impatti sul personale degli uffici postali, della rete logistica e delle telecomunicazioni. È un impegno importante e chiediamo di metterlo nero su bianco in un accordo sindacale. Le nostre linee rosse sono chiare: nessun esubero e nessuna esternalizzazione di attività e nessun ricorso a ribassi su appalti a danno dei lavoratori; nessuna mobilità forzata, nessun peggioramento delle condizioni economiche e normative.

“Vedo due criticità all’integrazione dei due gruppi”

Key4Biz. Quali sono i punti di potenziale criticità nell’integrazione dei due gruppi?

Raffaele Roscigno. Vedo due nodi principali. Il primo è culturale e organizzativo: due aziende con storie, modelli e linguaggi diversi. Il secondo riguarda la rete: oggi si tratta di una condivisione di spazi, ma va chiarito come evolverà il rapporto tra uffici postali e negozi TIM, evitando sovrapposizioni e ricadute future sugli sportelli.

Key4Biz. Quali sono le priorità in termini di reskilling? Siete soddisfatti degli investimenti fatti?

Raffaele Roscigno. La priorità è preparare le persone ai nuovi mestieri prima che arrivino, non dopo. Per i colleghi della rete servono competenze sull’assistenza digitale ai clienti e sulla consulenza integrata, e serve formarli bene, in orario di lavoro, con percorsi certificati e riconosciuti professionalmente. Per le funzioni centrali la sfida è riqualificare chi oggi svolge attività che saranno unificate, verso cloud, cybersecurity, dati e intelligenza artificiale, ambiti in cui il gruppo vuole crescere. Poi c’è l’AI: deve essere uno strumento che aiuta il lavoratore, non uno strumento di controllo o di sostituzione, e le regole sul suo uso vanno contrattate. Sugli investimenti: in Poste negli anni abbiamo costruito con l’azienda un sistema formativo importante, ma la dimensione dell’integrazione richiede un salto di scala.

Key4Biz. Quali sono i temi che considerate più importanti per il primo semestre 2027?

Raffaele Roscigno. La prima priorità è l’accordo sulle politiche attive, che per noi significa nuove assunzioni, stabilizzazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro: senza personale adeguato nessuna riorganizzazione può funzionare. Il secondo fronte è il monitoraggio dei due grandi accordi che abbiamo sottoscritto, quello sulla logistica e quello su Mercato Privati, cioè la rete degli uffici postali e degli sportelli, che nei prossimi mesi sarà interessata da una profonda ristrutturazione. Sono intese importanti, ma un accordo vale per come viene applicato: verificheremo territorio per territorio che gli impegni siano rispettati, con attenzione agli organici, ai carichi di lavoro e alla qualità del servizio. Poi ci concentreremo sul piano industriale che l’azienda presenterà. Lo valuteremo nel merito, con spirito costruttivo come abbiamo sempre fatto, ma anche con la fermezza necessaria a tutelare chi lavora.

“Le due identità contrattuali vanno rispettate”

Key4Biz. Il nuovo piano industriale del gruppo integrato è atteso per il primo trimestre del 2027. Dal punto di vista contrattuale, l’SLP-CISL auspica un progressivo avvicinamento delle tutele tra il comparto TLC e quello Postale, o ritiene che le due identità contrattuali debbano rimanere nettamente separate per tutelare le specificità dei lavoratori postali?

Raffaele Roscigno. Le due identità contrattuali vanno rispettate. Il contratto dei postali è il frutto di una lunga storia di relazioni industriali e tutela specificità che non esistono altrove, a partire dal servizio universale e dalle attività finanziarie e assicurative. Non ha senso parlare di fusione dei contratti, né oggi né come obiettivo da imporre. Detto questo, se in futuro le sinergie dovessero portare i dipendenti di TIM a svolgere attività postali, allora il problema si porrebbe, e andrebbe affrontato.

Per approfondire:

Poste: “Non venderemo servizi TLC di TIM almeno fino al 2028”. Quali le sinergie?

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