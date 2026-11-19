A rivendicare il furto è un utente identificato come “flex22”, che il 17 novembre avrebbe pubblicato circa 1 GB di file sostenendo di averli sottratti agli archivi dell’azienda. Il materiale riguarderebbe principalmente PosteCert Firma Digitale, il servizio che consente di sottoscrivere documenti informatici con valore legale equivalente alla firma autografa.

Poste Italiane ha confermato una violazione dei dati che avrebbe coinvolto il servizio di firma digitale remota PosteCert. Online sarebbero finiti documenti, contratti e informazioni personali appartenenti a oltre 1.500 clienti.

A ricostruire la vicenda è Fanpage.it, che ha rintracciato il materiale pubblicato su un forum underground e ottenuto da Poste Italiane la conferma dell’incidente. A rivendicare il furto è un utente identificato come “flex22”, che il 17 novembre avrebbe pubblicato circa 1 GB di file sostenendo di averli sottratti agli archivi dell’azienda. Il materiale riguarderebbe principalmente PosteCert Firma Digitale, il servizio che consente di sottoscrivere documenti informatici con valore legale equivalente alla firma autografa.

Nessuna password o dato delle carte compromesso

Secondo l’analisi effettuata da Fanpage.it, tra i file pubblicati figurano 2.158 contratti relativi al servizio di firma digitale. I documenti conterrebbero dati come nome e cognome, indirizzo di residenza, indirizzo email e numero di telefono dei firmatari. Nel pacchetto sarebbero presenti inoltre altri elenchi relativi alle registrazioni ai servizi e le anagrafiche di 1.561 clienti, comprensive di diverse informazioni personali.

L’aspetto più rilevante per gli utenti è che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, nel materiale pubblicato non risultano password, credenziali di accesso o dati che possano compromettere direttamente conti e carte di pagamento Postepay.

Poste Italiane ha confermato a Fanpage.it l’esistenza dell’incidente, precisando che le verifiche sono ancora in corso e che, secondo una prima analisi, la violazione avrebbe coinvolto un numero limitato di persone rispetto alla base complessiva dei clienti del gruppo. L’azienda ha inoltre sostenuto che le informazioni raggiunte dai criminal hacker non riguarderebbero dati sensibili relativi ai rapporti finanziari con i clienti.

Il rischio phishing per i clienti coinvolti

Anche in assenza di password e informazioni di pagamento, la pubblicazione combinata di nome, indirizzo, email e numero di telefono non è priva di rischi.

Informazioni di questo tipo possono essere utilizzate per costruire campagne di phishing o social engineering molto più credibili, perché consentono ai criminali di personalizzare messaggi, telefonate e comunicazioni facendo riferimento a dati reali della vittima. Per i clienti coinvolti sarà quindi particolarmente importante prestare attenzione a eventuali email, SMS o telefonate che utilizzino riferimenti a Poste Italiane o PosteCert per richiedere credenziali, codici di sicurezza o altre informazioni personali.

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