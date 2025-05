Poste Italiane ha registrato un solido avvio del 2025, con ricavi e redditività a livelli record nel primo trimestre e pienamente in linea con gli obiettivi finanziari e di remunerazione degli azionisti per l'anno in corso.

L’utile netto è cresciuto del 19% rispetto al primo trimestre 2024, mentre i ricavi hanno segnato un incremento del 5%, si legge in una nota.

Nel primo trimestre i ricavi del gruppo sono stati pari a 3,2 miliardi di euro, con un Ebit adjusted di 796 milioni, in aumento del 12,8% anno su anno. L’utile netto ha raggiunto 597 milioni.

“Questi numeri rappresentano un’ulteriore conferma della solidità del nostro modello di business”, ha detto l’AD Matteo Del Fante nella nota.

“Il bilancio di gruppo estremamente solido sostiene la nostra nuova politica dei dividendi e rappresenta un chiaro impegno alla creazione di valore a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha aggiunto, ricordando il saldo dividendo da 0,75 euro per azione da corrispondere agli azionisti alla fine di giugno, che determina un dividendo totale per l’intero esercizio pari a 1,4 miliardi, corrispondenti a 1,08 euro per azione.

Poste ha beneficiato di un aumento dei ricavi nei comparti pacchi e assicurativo.

Acquisito il 24,8% di Tim, Mou per uso rete mobile dal primo gennaio 2026

L’acquisizione del 24,8% delle azioni ordinarie di Tim è parte di una strategia di lungo termine per il consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in Italia, spiega la nota, ricordando la firma di un Memorandum of Understanding con Tim che garantirà a Postepay l’accesso all’infrastruttura di rete mobile del gruppo telefonico a partire dal primo gennaio 2026.

Del Fante, Sinergie partono con la rete Tim per 5 milioni di clienti Poste Mobile

Del Fante rispondendo ad una domanda in conference call sulle potenziali sinergie con Tim ha detto che il primo risultato concreto è il MoU con Tim per l’uso della rete “da parte dei 5 milioni di clienti Poste Mobile”, già preannunciato oggi dall’ad di Tim Pietro Labriola. L’operazione peraltro non è ancora stata finalizzata ed è in attesa del via libera conclusivo dell’Antitrust. “Sinergie ulteriori saranno visibili entro la fine dell’anno per entrambe le parti in causa“, ha aggiunto Del Fante, precisando che una serie di prodotti di Poste saranno a breve distribuiti attraverso la rete di Tim e viceversa. “Si tratta di una ulteriore fonte di ricavi per Tim”, ha detto l’Ad, aggiungendo che più passa il tempo e maggiori saranno le sinergie.

Poste: Del Fante, fiduciosi di raggiungere obiettivi 2025

“Siamo lieti di annunciare risultati molto soddisfacenti nel primo trimestre dell’anno in tutte le aree di business, con ricavi e profittabilità a livelli record, e una crescita a doppia cifra del risultato operativo (Ebit) anno su anno”, ha detto Del Fante commentando i conti approvati dal Cda. “Questi numeri rappresentano un’ulteriore conferma della solidità del nostro modello di business, della nostra disciplina e nella sua esecuzione e della nostra capacità di adattarci e crescere in un contesto dinamico”, prosegue Del Fante. “Restiamo fiduciosi sulla nostra capacità di raggiungere gli obiettivi del 2025 e di continuare a generare risultati solidi anche nei prossimi trimestri”.

Poste: +11% ricavi assicurazioni, 800mila clienti Energia

“I Servizi assicurativi hanno registrato una redditività robusta, sia nel comparto Investimenti e previdenza che nel comparto Protezione. I ricavi sono cresciuti dell’11% nel trimestre, grazie a un rilascio più elevato del Contractual service margin (Csm) e del Risk adjustment”. E’ quanto afferma Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, commentando i conti del primo trimestre del gruppo, approvati dal Cda. “L’ecosistema unico e integrato dei Servizi Postepay, per le esigenze quotidiane, continua a generare crescita in termini sia di ricavi che di redditività”, aggiunge Del Fante, il quale sottolinea che “la base clienti del nostro business dell’Energia è cresciuta a circa 800.000 clienti, quasi il doppio rispetto all’anno scorso”.

Poste: Del Fante, ‘siamo leader nei pacchi, Polis è il nostro fiore all’occhiello’

Poste ha conquistato la leadership italiana nei servizi di corriere e con il progetto Polis ha rafforzato il proprio ruolo di vicinanza ai territori, andando incontro alle esigenze della clientela e offrendo prodotti e servizi che facilitano la vita ai cittadini. È quanto ha sottolineato l’Ad Matteo Del Fante in un’intervista al Tg Poste in occasione della presentazione di risultati record nel primo trimestre 2025.

“Il cliente ha bisogno dei servizi -ha specificato Del Fante – e ha bisogno di avere una vita semplice nell’assolvere alle proprie esigenze, che vanno dal mondo dei pagamenti a quello dell’energia fino alla telefonia. La sfida è fare sempre un po’ di più e sempre meglio in quello che abbiamo già iniziato a fare da un po’ di tempo a questa parte”.

L’Ad ha commentato il grande percorso di crescita nel mercato dei pacchi dal 2017 a oggi: “Siamo arrivati a consegnare da soli più pacchi di tutti gli altri corrieri messi insieme. Un grande risultato, un percorso storico nella consegna a casa dei pacchi attraverso investimenti in automazione e la centralità della figura del portalettere”. Un commento anche sul progetto Polis, dopo aver raggiunto il numero di oltre 60.000 passaporti richiesti negli uffici postali. “Polis è un fiore all’occhiello per l’Azienda”. Anche con questo progetto andiamo ad assolvere a un’esigenza sentita”. In chiusura, un ringraziamento alle persone di Poste Italiane per i risultati ottenuti. “Il fattore principe della nostra crescita è la dedizione dei 120.000 dipendenti del Gruppo”.

