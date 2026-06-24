Barclays ha alzato il rating di Poste Italiane da "Equalweight" a "Overweight" e ha aumentato significativamente il prezzo obiettivo (target price), passato da 21,60 euro a 35,20 euro.

Barclays ha alzato il rating di Poste Italiane da “Equalweight” a “Overweight” e ha aumentato significativamente il prezzo obiettivo (target price), passato da 21,60 euro a 35,20 euro. L’upgrade arriva in un momento in cui il prezzo delle azioni è già salito bruscamente: Poste Italiane è attualmente scambiata a 27,98 euro (al 24 giugno 2026, ore 7:43) e registra un netto rialzo sia intraday che da inizio anno.

La motivazione dell’upgrade

Secondo gli analisti della banda d’affari londinese, l’accordo previsto con TIM dovrebbe generare una leva sugli utili nel breve-medio termine e favorire la crescita e le sinergie a lungo termine. Inoltre, si sta delineando una trasformazione strategica verso un’offerta integrata di servizi finanziari, assicurativi e di pagamento.

Upgrade dell’analista: aumento significativo del target price

Barclays sostiene che la solidità del caso di investimento non derivi principalmente da una semplice storia di dividendi. Piuttosto, l’aspettativa è che la fusione con TIM colleghi la generazione di cassa (lato Poste) con le opportunità di investimento (lato TIM). Per gli investitori, questo significa: la leva si sposta dal “dividendo come argomento principale” alla “crescita attraverso una logica aziendale integrata”.

Implicazione: Sulla base del prezzo attuale delle azioni, esiste un potenziale rialzo di circa il 26%

L’accordo con TIM come motore di utili e sinergie

Gli analisti individuano tre angoli di creazione di valore derivanti dall’accordo: (1) sinergie, (2) un cosiddetto “effetto di riparazione del mercato” e (3) una normalizzazione del quadro normativo. La chiave non risiede tanto nelle parole d’ordine in sé, quanto piuttosto nell’ipotesi che questi effetti si traducano in una migliore qualità degli utili e in una maggiore capacità di investimento.

Ciò suggerisce che Barclays si stia concentrando sulle capacità di implementazione e integrazione: soltanto quando le sinergie saranno realizzate e le incertezze normative ridotte, il meccanismo di incremento dell’utile per azione previsto risulterà convincente dal punto di vista del mercato.

Piano aziendale: “Orientato ai dati e incentrato sull’IT” anziché sulla classica logica postale

Un altro elemento chiave è il piano aziendale come catalizzatore cruciale. Barclays immagina la strategia a lungo termine di Poste come un raggruppamento di servizi finanziari, assicurativi e transazioni di pagamento in un modello integrato. La visione: un’azienda maggiormente orientata ai dati e all’IT che, nonostante le sue dimensioni consolidate, possa operare in modo più moderno rispetto ai nuovi arrivati ​​sul mercato.

Valutazione degli analisti

Questo focus è plausibile per gli investitori perché la monetizzazione oggi deriva spesso dai punti di contatto con i clienti e dagli ecosistemi di dati piuttosto che dai singoli prodotti. Allo stesso tempo, ciò aumenta le aspettative in termini di qualità dell’esecuzione (integrazione IT, vendite, gestione del rischio nel settore finanziario/assicurativo). È proprio qui che si deciderà se il previsto “aggiornamento strategico” genererà effettivamente un valore aggiunto sostenibile o se il mercato attribuirà maggiore valore alla complessità rispetto alle ipotesi sottostanti.

Oltre al dividendo la crescita al centro dell’attenzione

Barclays considera la strategia del dividendo meno centrale rispetto al passato, ma prevede comunque un aumento del rapporto di distribuzione dei dividendi (DPS). Per il periodo 2026-2029, si prevede un rendimento medio da dividendi di circa il 6%. Insieme alla prevista generazione di cassa integrata, questo pagamento mira ad avere un effetto stabilizzante, consentendo al contempo maggiori margini di crescita.

Contesto di mercato: il titolo ha già registrato una forte performance

L’andamento del titolo dall’inizio dell’anno (YTD +30,2%) dimostra che il mercato sta già scontando almeno alcune delle opportunità. In questo contesto, diventa sempre più importante la questione se Poste Italiane implementerà le misure annunciate per il suo percorso TIM (Time in Management) e strategico al ritmo previsto e con indicatori chiave di performance affidabili. Per un nuovo posizionamento, ciò potrebbe significare che la questione cruciale non è “se” l’implementazione avverrà, ma piuttosto “con quale rapidità” e “con quale efficacia” sarà misurabile.

Conclusioni e prospettive

L’upgrade a “Overweight” e il prezzo obiettivo di 35,20 euro inviano un segnale chiaro: il case di investimento è supportato principalmente dall’accordo con TIM, dalle sinergie, dalla normalizzazione normativa e dalla logica integrata dei flussi di cassa. Allo stesso tempo, resta fondamentale per gli investitori verificare se la strategia si tradurrà in indicatori chiave di performance (risultati).

Termini offerta TIM non saranno modificati

Secondo Barclays, il management di Poste ha dichiarato di “non avere intenzione di modificare i termini dell’offerta” relativa all’acquisizione di TIM.

Durante la conference call sui risultati del primo trimestre, il management ha rivisto al rialzo le previsioni sull’EBIT per il 2026, portandole a 3,4 miliardi di euro, rispetto alla precedente stima di oltre 3,3 miliardi di euro, e ha confermato le previsioni sull’utile netto, che si attestano nella fascia alta dei 2,3 miliardi di euro, così come le previsioni sul dividendo per azione, ha affermato Barclays.

Poste, nuovo piano aziendale il 24 luglio

Barclays ha identificato il nuovo piano aziendale, che sarà presentato il 24 luglio, come un “catalizzatore chiave” per il titolo, e prevede un aggiornamento separato sull’acquisizione di TIM dopo il completamento dell’operazione, probabilmente nel quarto trimestre del 2026.

Possibili rischi

Tra i rischi segnalati da Barclays figurano

un aumento dello spread sovrano italiano,

modifiche normative che potrebbero interessare i settori postale, finanziario o assicurativo

e il fallimento dell’accordo con TIM.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz