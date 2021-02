Il Gruppo guidato dall’AD Matteo Del Fante si conferma tra le migliori in termini di performance sulla sostenibilità.

Infatti, Poste Italiane ottiene l’“S&P Global Sustainability Award” come Silver Class per l’eccellente performance di sostenibilità e conferma la sua presenza nell’edizione 2021 del Sustainability Yearbook. L’Azienda è l’unica italiana del settore finanziario e assicurativo ad essere stata premiata con la Silver Class da S&P Global, agenzia internazionale di riferimento per la valutazione delle performance di sostenibilità.

“Essere leader nella sostenibilità a livello nazionale e internazionale è motivo di orgoglio perché certifica il successo del percorso di crescente integrazione della sostenibilità nel nostro modello di business” – ha commentato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante – Una delle agenzie di valutazione più autorevoli in materia ha riconosciuto quanto fatto dalla nostra Azienda che si conferma protagonista nella strategia di sviluppo sostenibile, contribuendo alla creazione di valore condiviso per il Paese e per gli stakeholder”.

“Dare concretezza al concetto di sostenibilità con una strategia chiara e condivisa assume rilievo fondamentale nell’attuale emergenza sanitaria globale – ha dichiarato Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane -. La Silver Class ottenuta rafforza ancor di più la volontà del Gruppo di proseguire nel percorso di sostenibilità attraverso la corretta gestione dei rischi e delle opportunità legate alle tematiche ambientali, sociali e di governance.”

L’ingresso nel “S&P Global Sustainability Award” conferma il virtuoso percorso di Poste Italiane presente nei più importanti indici internazionali come il Dow Jones Sustainability Index (Europe e World) il Bloomberg Gender Equality Index, il FTSE4Good e l’Euronext Vigeo-Eiris, e rappresenta un ulteriore miglioramento rispetto al 2020, quando l’Azienda è stata premiata come “Industry Mover”.

Nel Sustainability Yearbook sono incluse le aziende internazionali che gestiscono in modo più efficace le performance di sostenibilità sulla base del punteggio ottenuto dal Corporate Sustainability Assessment, il modello di valutazione elaborato da S&P Global in base a criteri di misurazione ESG (Environmental, Social & Governance).

Un commento sui risultati ottenuti da Poste Italiane è arrivato da Manjit Jus, Global Head of ESG Research, S&P Global: “We congratulate Poste Italiane on its Silver Award in The Sustainability Yearbook 2021, which showcases the best performing companies among industry peers and in terms of financially material ESG metrics. With over 7,000 companies assessed, an inclusion in the yearbook is a true statement of corporate sustainability excellence.”