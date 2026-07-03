Poste Italiane, per il riposo estivo dei dipendenti c’è Camera con Vista

(Adnkronos) – Poste Italiane si prende cura delle sue persone anche nel periodo estivo: tra le iniziative di welfare aziendale c’è Camera con Vista, l’iniziativa dedicata ai dipendenti del Gruppo per vacanze sostenibili, accessibili e soprattutto di qualità. Quest’anno altri quattro alloggi si aggiungono al totale delle strutture prenotabili e perfette per godersi il riposo.
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