»
»
Poste Italiane, per il riposo estivo dei dipendenti c’è Camera con Vista

Poste Italiane, per il riposo estivo dei dipendenti c’è Camera con Vista

di |
Poste Italiane, per il riposo estivo dei dipendenti c’è Camera con Vista Adnkronos

(Adnkronos) – Poste Italiane si prende cura delle sue persone anche nel periodo estivo: tra le iniziative di welfare aziendale c’è Camera con Vista, l’iniziativa dedicata ai dipendenti del Gruppo per vacanze sostenibili, accessibili e soprattutto di qualità. Quest’anno altri quattro alloggi si aggiungono al totale delle strutture prenotabili e perfette per godersi il riposo. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche