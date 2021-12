Online i videotutorial, realizzati da TGPoste, per mostrare ai clienti di Poste italiane come usare in modo semplice i servizi digitali: come prenotare dal cellulare un appuntamento all’Ufficio Postale evitando i tempi di attesa, come fare un bonifico o una ricarica telefonica, come bloccare momentaneamente la propria carta, come disporre un bonifico.