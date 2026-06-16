Poste Italiane mantiene l’impegno per la mobilità sostenibile e arricchisce la sua flotta green con le nuove cargo e-bike

(Adnkronos) – Un progetto entrato nel vivo della fase di sperimentazione, iniziata in Puglia e arrivata a Milano. Questi tricicli elettrici leggeri a pedalata assistita vengono usati ogni giorno per le consegne nello storico quartiere dei Navigli e vantano 100 chilometri di autonomia a pieno carico, un innovativo sistema di frenata rigenerativa e un pannello fotovoltaico per migliorare l’efficienza energetica.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz