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Poste Italiane mantiene l’impegno per la mobilità sostenibile e arricchisce la sua flotta green con le nuove cargo e-bike

Poste Italiane mantiene l’impegno per la mobilità sostenibile e arricchisce la sua flotta green con le nuove cargo e-bike

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Poste Italiane mantiene l’impegno per la mobilità sostenibile e arricchisce la sua flotta green con le nuove cargo e-bike Adnkronos

(Adnkronos) – Un progetto entrato nel vivo della fase di sperimentazione, iniziata in Puglia e arrivata a Milano. Questi tricicli elettrici leggeri a pedalata assistita vengono usati ogni giorno per le consegne nello storico quartiere dei Navigli e vantano 100 chilometri di autonomia a pieno carico, un innovativo sistema di frenata rigenerativa e un pannello fotovoltaico per migliorare l’efficienza energetica. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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