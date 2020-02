Poste italiane, le prime 10 aziende del settore assicurativo nel mondo in termini di performance sulla sostenibilità

Poste Italiane si colloca tra le migliori aziende in termini di performance sulla sostenibilità all’interno del Sustainability Yearbook 2020, l’Annuario di sostenibilità pubblicato da S&P Global in collaborazione con la società di rating ESG RobecoSAM, che valuta le performance di sostenibilità delle principali aziende a livello globale. Un prestigioso risultato ottenuto alla luce dell’ingresso di Poste Italiane nelle prestigiose famiglie di indici Dow Jones, Dow Jones Sustainability Index Europe e Dow Jones Sustainability Index World.

Poste Italiane conquista un posto tra le migliori dieci aziende performanti del settore assicurativo sul piano mondiale

Nel Sustainability Yearbook 2020 Poste Italiane conquista un posto tra le migliori dieci aziende performanti del settore assicurativo sul piano mondiale e viene premiata come “Industry Mover” per aver ottenuto la miglior variazione di punteggio sull’anno precedente rispetto ai peer di settore selezionati, risultando, inoltre, l’unica azienda ad aver ottenuto questo riconoscimento all’interno del settore “Insurance”.

L’ingresso all’interno del Sustainability Yearbook 2020, e l’ulteriore riconoscimento di RobecoSAM come “Industry Mover”, all’interno del settore assicurativo, coronano il percorso di integrazione della sostenibilità in Poste Italiane, che, a partire dall’ingresso negli indici di sostenibilità Dow Jones, fino ai recenti ingressi negli indici Bloomberg Gender Equality Index, FTSE4Good, Euronext Vigeo-Eiris 120 è sempre più orientato al miglioramento delle proprie performance di sostenibilità con l’obiettivo di diventare un riferimento per tutte le aziende italiane sulla tematiche ESG, e di rappresentare un esempio di best practice a livello globale.

Il Sustainability Yearbook fornisce una rappresentazione delle aziende più efficaci al mondo in relazione alle performance di sostenibilità tra pari del settore definita sulla base del punteggio ottenuto dal Corporate Sustainability Assessment, il questionario di valutazione elaborato da RobecoSAM ed elaborato sulla base di specifiche metriche di misurazione ESG (Environmental, Social & Governance) che definisce l’eventuale l’ingresso all’interno delle categorie di indici Dow Jones.

Lanciato quest’anno con il marchio S&P Global, il Sustainability Yearbook rappresenta una delle principali fonti a livello globale per accedere ad approfondimenti sulla sostenibilità aziendale. Il Sustainability Yearbook 2020 include informazioni sulle performance di sostenibilità di oltre 4.700 società operanti all’interno di 61 settori.