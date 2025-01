Poste Italiane, il podcast sull’Intelligenza Artificiale

Poste Italiane, per aiutare gli utenti ad orientarsi al meglio nel mondo dell’AI, propone un percorso di Educazione Digitale con nuovi contenuti multimediali che illustrano in modo semplice questa nuova tecnologia. Sul sito di Poste Italiane, al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html sono ora disponibili podcast e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni, che raccontano l’Intelligenza Artificiale (AI) partendo dalle basi: come riesce a generare contenuti, cosa sia un algoritmo e come riesce ad imparare dai dati.

Attraverso le infografiche si può, inoltre, approfondire come nel tempo si sia evoluta la definizione stessa di AI, i diversi livelli che la compongono e come difendersi da deepfake e disinformazione.

Il machine learning, ad esempio, è alla base di molte applicazioni quotidiane come i suggerimenti personalizzati di piattaforme streaming o eCommerce: grazie alla loro capacità di apprendere dai dati riescono a migliorarsi costantemente, offrendo consigli sempre più precisi e in linea con le preferenze degli utenti.

Si parla invece di deep learning quando usiamo la fotocamera dello smartphone per identificare degli oggetti o tradurre delle scritte, mentre entra in gioco l’AI generativa quando attiviamo i sistemi GPT per generare testi o immagini.

Il percorso Educazione Digitale della Corporate University di propone costantemente nuovi contenuti multimediali sempre gratuitamente disponibili nel sito web, con una sezione dedicata a videopodcast in Lingua Italiana dei Segni. I contenuti spaziano da buone regole di cybersecurity, attenzione a phishing e truffe fino al supporto del digitale nella gestione consapevole dei consumi quotidiani.

L’Educazione Digitale mira a promuovere la conoscenza degli strumenti tecnologici e a poter cogliere al meglio le opportunità offerte dalle innovazioni sia in ambito personale che lavorativo.

Periodicamente vengono realizzati anche webinar di approfondimento, le attività possono essere seguite anche sui canali social LinkedIn, Facebook e X di Poste Italiane.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html

