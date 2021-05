È Postecasa Ultraveloce il nome della fibra FTTH offerta da Poste italiane. Il Gruppo guidato da Matteo Del Fante sbarcherà ufficialmente la prossima settimana sul mercato della telefonia fissa ultrabroadband.

Il debutto di Poste Italiane nel mercato della fibra

La società comunica che “Postecasa Ultraveloce sbarca da lunedì in tutti gli oltre 12.000 uffici postali d’Italia”. Ad oggi è stata installata nelle abitazioni di 2mila dipendenti e in 450 uffici postali. L’offerta per la connessione internet superveloce segna il debutto di Poste Italiane nel mercato della fibra con l’obiettivo di cogliere la crescita nel mercato della banda larga italiano. Il Gruppo si avvale delle reti in FTTH (fibra fino a casa) di Open Fiber e TIM per puntare a connettere anche a casa i suoi clienti della telefonia mobile.

“Ai nostri circa 5 milioni di PosteMobile possiamo anche offrire la connessione in fibra”, ha detto Del Fante annunciando “Offerte a un prezzo più competitivo” rispetto agli altri operatori.

Fibra FTTH, l’intervento di Matteo Del Fante: “Offriamo il miglior servizio a un prezzo più competitivo”

Postecasa Ultraveloce permette di navigare fino a 1 Gbps e in più ha a disposizione una seconda connessione senza limiti su rete 4G, ma non prevede il servizio di telefonia voce tradizionale, come si legge nelle FAQ del servizio.