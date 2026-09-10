Poste Italiane accelera sulla transizione energetica: 210 nuovi impianti fotovoltaici nei primi sei mesi del 2026

(Adnkronos) – Salgono a 1.080 gli impianti fotovoltaici installati da Poste Italiane, che punta a raggiungere quota 1.300 entro la fine dell’anno, per una produzione stimata di oltre 40 GWh. L’azienda ha intensificato, anche grazie al Progetto Polis, le azioni per l’efficienza energetica dei propri immobili. Oltre al fotovoltaico, registra un’importante accelerazione il progetto Smart Building, che nel 2025 ha consentito un risparmio di 10,5 GWh di energia elettrica e conta oggi circa 6.700 edifici coinvolti.

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