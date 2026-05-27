Poste illustra l’Opas al CDA di Tim ma non alzerà il prezzo  

Tim ha comunicato oggi che i vertici di Poste hanno illustrato l'Opas al Cda. Ieri il direttore generale Giuseppe Lasco ha detto che non è previsto un aumento del prezzo dell'offerta.

TIM ha comunicato che, in data odierna, nel corso di un incontro cui hanno partecipato gli Amministratori e i Sindaci della Società, l’Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante, il Direttore Generale Giuseppe Lasco e il Chief Financial Officer Camillo Greco hanno illustrato i termini dell’offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria promossa sulle azioni TIM, già comunicati lo scorso 22 marzo.

Durante l’incontro, di natura esclusivamente informativa, Poste Italiane ha condiviso informazioni già di pubblico dominio ovvero elaborazioni di dati pubblici.

In particolare, con riferimento alla tempistica dell’OPAS, l’Amministratore Delegato di Poste Italiane ha confermato che la conclusione dell’operazione è attesa entro il terzo trimestre dell’esercizio in corso.

Nessuna intenzione di Poste Italiane per aumento offerta su TIM

La società dei pacchi non ha intenzione di aumentare il prezzo della sua offerta per Telecom Italia.

Lo ha riportato ieri Reuters citando un intervento del direttore generale della società, Giuseppe Lasco, a margine dell’incontro annuale di Confindustria.

Poste Italiane, maggiore azionista di TIM dallo scorso anno, a marzo ha lanciato un’Opas da 10,8 miliardi con l’obiettivo di creare un pilastro nazionale nel settore digitale. L’operazione dovrebbe partire a luglio.

Nell’ambito dell’operazione il gruppo offre agli azionisti Tim 0,167 euro in contanti e 0,0218 azioni Poste di nuova emissione.

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