Matteo Del Fante, ad di Poste, ha detto che la presentazione del piano industriale della nuova realtà integrata è prevista nel primo trimestre del 2027.

“Il 18 luglio, il Consiglio di Amministrazione di Tim ha unanimemente ritenuto congruo, sotto il profilo finanziario, il corrispettivo della nostra offerta e ha valutato positivamente il razionale strategico e le prospettive industriali dell’operazione. Il periodo di adesione all’offerta è iniziato il 20 luglio e si concluderà l’11 settembre, con una possibile riapertura dei termini tra il 21 e il 25 settembre. Prevediamo di presentare il piano industriale della nuova realtà integrata nel primo trimestre del 2027”. Lo sottolinea l’Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, in occasione della presentazione dei risultati del primo semestre 2026. In conference call Del Fante ha detto che i tempi per la presentazione del nuovo piano potrebbero anche accorciarsi, lato Poste.

Poste conferma la guidance

”Stiamo portando avanti questa trasformazione, partendo da una posizione di forza. Le nostre attività continuano, infatti, a registrare performance positive, continuiamo ad attuare i nostri piani in modo rigoroso, mentre il mercato continua a riconoscere il valore che stiamo generando -prosegue Del Fante-. Tutto ciò ci consente di confermare la guidance standalone per l’intero esercizio 2026, nonché la nostra politica dei dividendi, a testimonianza sia della resilienza del nostro modello di business, sia della qualità della nostra redditività, e confermiamo il nostro impegno nel garantire agli azionisti rendimenti competitivi e sostenibili nel lungo periodo”.

Durante la conference call, Del Fante ha poi mostrato una slide in cui si vede il ruolo di Tim immaginato da Poste all’interno delle varie business unit.

Dal canto suo, Camillo Greco, Chief Financial Officer di Poste, ha illustrato due slide che riguardano da un lato l’evoluzione del valore dell’offerta su Tim dal giorno dell’annuncio (lo scorso 22 marzo) ad oggi.

La seconda slide illustra la time table dell’offerta.

Primo semestre

Il gruppo Poste Italiane ha concluso il primo semestre con ricavi record pari a 6,8 miliardi, in crescita del 6% su anno, frutto di una crescita sostenuta in tutte le aree del business. Il risultato operativo (ebit) adjusted è stato pari a 1,8 miliardi in crescita del 7 per cento; l’utile netto è risultato di 1,2 miliardi in crescita del 4 per cento. Vengono confermate le guidance standalone e la politica dei dividendi per l’intero esercizio. Inoltre Poste ha concordato con Cdp il term sheet sul nuovo accordo per la distribuzione del risparmio postale per il periodo 2027-2030, che rafforza ulteriormente la visibilità sugli economics futuri.

Del Fante: “Data center, mercato liquido. A lavoro su Data Center da 70 Mw in Lombardia”

In tema data center, Del Fante ha detto in conference call che Poste ha già iniziato a supportare Tim dal punto di vista del capx su un progetto da 20 Mw, mentre un secondo progetto più consistente da 70 Mw in Lombardia è già stato identificato, con la scelta della location e del fornitore di energia e potrà contare sull’appoggio delle principali istituzioni finanziarie, in attesa che si allarghi per diventare un hub con la partecipazione di altre aziende.

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