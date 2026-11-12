Il processo di integrazione con Tim “procede a ritmo sostenuto, con circa 200 persone impegnate in nove gruppi di lavoro congiunti, coordinati da una struttura dedicata”. Lo sottolinea Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane commentando i risultati finanziari del gruppo “Con Tim ora parte integrante del Gruppo – osserva l’ad – la nostra attenzione è saldamente rivolta all’esecuzione e alla creazione di valore. Stiamo integrando la capillarità senza eguali della rete fisica e digitale di Poste, la nostra base clienti e la nostra affidabile piattaforma con le infrastrutture di connettività e tecnologiche di Tim, per costruire la principale piattaforma di connessione italiana, potenziata dall’intelligenza artificiale”.

“Presenteremo il Piano industriale del Gruppo integrato nel primo trimestre del 2027. Poste e Tim, insieme – prosegue Del Fante – dispongono della scala, della capillarità e delle tecnologie necessarie per guidare la trasformazione digitale dell’Italia, rafforzando al contempo l’indipendenza tecnologica del Paese. Siamo la piattaforma di connessione dell’Italia, capace di creare valore per i nostri clienti, le nostre persone, il nostro Paese e i nostri azionisti”.

Sono stati individuati 50 nuovi siti appartenenti al patrimonio immobiliare di Poste Italiane su cui potrebbero essere installate le torri per la telefonia mobile di TIM.

Di seguito l’aggiornamento sull’integrazione dei due gruppi, diffuso oggi.

Poste: Del Fante, “50 location razionalizzate in 2027-2028, torri su nostri siti”

“Cinquanta team location possono essere razionalizzate tra 2027 e 2028″. È inoltre allo studio la realizzazione di torri mobili presso siti di Poste Italiane”. Lo ha detto Matteo Del Fante, Ad di Poste italiane, durante la presentazione dei risultati trimestrali, dei nove mesi e del piano di integrazione di Tim.

“Prevediamo risparmi significativi grazie agli acquisti congiunti e alla razionalizzazione dei fornitori, dato che stiamo mappando circa 1 miliardo di euro di contratti e gare d’appalto di gruppo in scadenza nel 2027. Abbiamo già rinegoziato due importanti contratti IT, generando 25 milioni di euro di risparmi di cassa”, ha detto Del Fante. “Sfruttando l’elevato rating di Post Italiane e centralizzando la gestione della liquidità e dei finanziamenti, abbiamo individuato almeno 50 milioni di euro di risparmi annui entro il 2030, con un ulteriore potenziale di crescita entro il 2035”.

Tim integration update:

“L’integrazione tra l’unicità della rete fisica e digitale di poste italiane e le infrastrutture di connettività e tecnologiche di tim darà vita a un leader tecnologico e, nello stesso tempo, a una connecting platform unica nel suo genere, potenziata dall’intelligenza artificiale.

Confermate sinergie a regime pari ad almeno € 0,7 miliardi, di cui almeno € 0,5 miliardi di sinergie di costo entro il 2028 e oltre € 0,2 miliardi di risultato operativo (ebit), derivante da ricavi incrementali a partire dal 2029 – primi risultati concreti sia sul fronte dei costi sia delle iniziative commerciali.

Avviato il progetto pilota “Fincantieri ontology” per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale fisica (physical ai) nella cantieristica navale, basato sulle piattaforme di poste italiane e Tim.

Massima attenzione del management all’integrazione di Tim e alla definizione del piano industriale del gruppo integrato, che sarà presentato nel primo trimestre del 2027”.

Del Fante: “200 persone impegnate nell’integrazione Poste-Tim”

“Con TIM ora parte integrante del Gruppo, la nostra attenzione è saldamente rivolta all’esecuzione e alla creazione di valore. Stiamo integrando la capillarità senza eguali della rete fisica e digitale di Poste Italiane, la nostra base clienti e la nostra affidabile piattaforma con le infrastrutture di connettività e tecnologiche di TIM, per costruire la principale piattaforma di connessione italiana, potenziata dall’intelligenza artificiale.

Offerta TimVision/Fibra ai dipendenti di Poste (più famigliari e amici)

Il processo di integrazione procede a ritmo sostenuto, con circa 200 persone impegnate in nove gruppi di lavoro congiunti, coordinati da una struttura dedicata. Confermiamo sinergie a regime pari ad almeno € 0,7 miliardi, senza impatti derivanti dalla presenza degli azionisti di minoranza di TIM, e registriamo i primi risultati concreti negli ambiti degli acquisti, della raccolta finanziaria, del patrimonio immobiliare e delle iniziative commerciali, tra cui figurano il lancio, nell’ottobre scorso, dell’offerta TIMVision/Fibra – dedicata ai dipendenti di Poste Italiane e ai loro familiari e amici – la prossima integrazione di TIMVision nella nostra App “P” di Poste Italiane e l’apertura dei primi spazi commerciali TIM all’interno di uffici postali di particolare rilevanza.

Piano industriale integrato nel primo trimestre del 2027

Presenteremo il Piano Industriale del Gruppo integrato nel primo trimestre del 2027.

Poste Italiane e TIM, insieme, dispongono della scala, della capillarità e delle tecnologie necessarie per guidare la trasformazione digitale dell’Italia, rafforzando al contempo l’indipendenza tecnologica del Paese. Siamo la piattaforma di connessione dell’Italia, capace di creare valore per i nostri clienti, le nostre persone, il nostro Paese e i nostri azionisti.

Intelligenza artificiale per Fincantieri con Tim Enterprise

Sono particolarmente orgoglioso del progetto pilota “Fincantieri Ontology”, un’iniziativa all’avanguardia che introduce l’intelligenza artificiale fisica (Physical AI) nei cantieri navali di Fincantieri. Integrando il know-how industriale di Fincantieri con le competenze tecnologiche di Poste Italiane e TIM Enterprise, consentiremo agli agenti di intelligenza artificiale di comprendere le conoscenze industriali del mondo reale e di agire sulla base di esse. Questo progetto pionieristico rappresenta un importante riconoscimento della validità delle nostre piattaforme di intelligenza artificiale e di gestione dei dati da parte di un’azienda esterna, leader nel proprio settore, e un significativo passo avanti nella nostra ambizione di guidare la trasformazione digitale dell’Italia e l’adozione dell’intelligenza artificiale.

Poste: Del Fante, “Ci espandiamo su data center con investitori terzi”

“Vi mostriamo come possiamo finanziare l’espansione della nostra capacità di data center in modo efficiente dal punto di vista del capitale. Registriamo un forte interesse da parte di investitori terzi, sia sul fronte dell’equity sia su quello del debito, in questo settore”. Lo ha detto Matteo Del Fante, Ad di Poste, durante la presentazione dei risultati trimestrali e dei nove mesi. Già nel corso della semestrale Del Fante aveva accennato ai primi progetti per data center sviluppati con Tim. Uno di questi, a Milano, da quanto riportato negli scorsi mesi, prevede anche il coinvolgimento di Coima e Intesa San Paolo.

Del Fante non ha fatto riferimento a questo data center, ma ha sottolineato che l’interesse degli investitori “ci consente di sviluppare la capacità dei data center attraverso società veicolo dedicate al di fuori del perimetro di consolidamento del gruppo, riducendo l’impegno di capitale del gruppo stesso”. L’Ad ha menzionato però una struttura più piccola, con “un primo co-investimento diretto pilota finanzierà una piccola quota di 20 megawatt di nuova capacità di data center. L’impegno sul fronte dell’equity sarà condiviso con Noovle e Tim, e con investitori terzi, mentre il debito sarà finanziato fuori bilancio per l’80% dell’investimento totale. Si crea così un modello virtuoso che sostiene l’espansione di infrastrutture strategiche per i data center, preserva l’efficienza del capitale e offre ai nostri clienti l’accesso a interessanti opportunità di investimento a lungo termine”.

Aspetto altrettanto importante, secondo Del Fante, “questi investimenti offrono anche un profilo di rendimento stabile nel lungo periodo. Ciò li rende particolarmente adatti ai prodotti assicurativi e di asset management che offriamo ai nostri clienti. Abbiamo già messo in pratica questo modello: lo scorso settembre, la Banca d’Italia ha approvato il nostro fondo BPF”, lanciato con un target di raccolta di 600 milioni.

Poste: Del Fante, “Tim Brasil strategica, ma valuteremo opportunità“

“Tim Brasil sta producendo risultati e sta performando bene, è un asset strategico per Tim e resta un asset che ci interessa molto, lo manterremo nel gruppo. Se dovessero presentarsi opportunità le valuteremo”, ha aggiunto.

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