Flessibilità di orario e di luogo di lavoro sono diventati la normalità per la metà dei lavoratori in Europa e per 4 lavoratori su 10 in Italia dopo il Covid. E’ quanto emerge da un report appena pubblicato da Ericsson, che esamina come i lavoratori e i datori di lavoro stanno affrontando l’attuale contesto post pandemico. Sono tecnologia e flessibilità a farla da padrone.

Il modo in cui le persone lavorano è rimasto invariato per molto tempo, ma la pandemia è stato un importante elemento di rottura. Il lavoro è cambiato e continuerà a cambiare anche in futuro.

Quasi la metà (48%) dei lavoratori coinvolti nello studio afferma di godere di una maggiore flessibilità sul lavoro. Il 52% considera la flessibilità dell’orario o della sede di lavoro come un requisito fondamentale, e il 25% afferma che la flessibilità è la priorità assoluta se volesse iniziare a cercare un nuovo lavoro. Svolgere il lavoro piuttosto che andare al lavoro è considerato centrale in questo nuovo modo di concepire la vita lavorativa.

In Italia, 4 lavoratori su 10 (40%) afferma di godere di una maggiore flessibilità sul lavoro. Il 33% dei lavoratori vede nella tecnologia un fattore di flessibilità e ciò che consente di lavorare da qualsiasi luogo. Il 43% considera la flessibilità dell’orario o della sede di lavoro come un requisito fondamentale, e il 21% afferma che la flessibilità è la priorità assoluta se volesse iniziare a cercare un nuovo lavoro.

La connettività mobile è fondamentale per colmare il divario digitale e garantire un lavoro più flessibile a chi non dispone di una connessione fissa. Per lavorare da casa, il 69% degli intervistati utilizza la banda larga, via cavo o fibra, mentre, sempre secondo lo studio Ericsson, il 61% dispone di router 3G/4G/5G o può utilizzare il proprio smartphone come dispositivo mobile. Allo stesso tempo, il 29% utilizza esclusivamente reti cellulari per connettersi. La necessità di affidarsi completamente alla connettività mobile è particolarmente evidente nelle aree rurali (meno di 5.000 abitanti), dove 4 persone su 10 utilizzano router e reti cellulari 3G/4G/5G per connettersi a Internet. È interessante notare che anche un quarto degli abitanti delle grandi aree metropolitane (oltre 5 milioni di abitanti) utilizza esclusivamente le reti mobili.

I datori di lavoro devono abbracciare la digitalizzazione e la gestione flessibile della forza lavoro, e questo può essere fatto creando un ambiente di lavoro moderno che supporti la collaborazione tra le persone, semplifichi il lavoro e valorizzi il contributo dei dipendenti al processo decisionale.



Risultati principali dello studio:

La flessibilità è la nuova moneta di scambio nel rapporto tra azienda e lavoratore . I dipendenti ritengono che la flessibilità sia un bisogno da soddisfare, dato che il lavoro ibrido continuerà a essere la norma: il 25% della popolazione lavorativa globale afferma che darà priorità alla flessibilità prima di ogni altra cosa. Percentuale che scende al 21% in Italia.

. I dipendenti ritengono che la flessibilità sia un bisogno da soddisfare, dato che il lavoro ibrido continuerà a essere la norma: il 25% della popolazione lavorativa globale afferma che darà priorità alla flessibilità prima di ogni altra cosa. Percentuale che scende al 21% in Italia. L’accesso alle tecnologie digitali rafforza la fiducia dei lavoratori . L’uso delle giuste tecnologie digitali raddoppia i giudizi positivi da parte dei dipendenti, senza aumentare lo stress.

. L’uso delle giuste tecnologie digitali raddoppia i giudizi positivi da parte dei dipendenti, senza aumentare lo stress. Decisori e dipendenti sono sempre più in disaccordo sulla tecnologia . Solo il 33% dei datori di lavoro tiene conto delle preferenze dei dipendenti quando investe in nuove tecnologie, mentre 4 dipendenti su 10 si scontrano con strumenti non pertinenti alle loro mansioni.

. Solo il 33% dei datori di lavoro tiene conto delle preferenze dei dipendenti quando investe in nuove tecnologie, mentre 4 dipendenti su 10 si scontrano con strumenti non pertinenti alle loro mansioni. Ambienti di lavoro flessibili possono portare a una maggiore sorveglianza . L’equilibrio tra visibilità e rispetto della privacy è una sfida nel lavoro ibrido. Il 65% dei dipendenti che si dichiarano ottimisti in merito alla flessibilità garantita dalla tecnologia, ritiene anche che sarà accompagnata da un aumento della sorveglianza.

. L’equilibrio tra visibilità e rispetto della privacy è una sfida nel lavoro ibrido. Il 65% dei dipendenti che si dichiarano ottimisti in merito alla flessibilità garantita dalla tecnologia, ritiene anche che sarà accompagnata da un aumento della sorveglianza. Mercati del lavoro sempre più globalizzati offrono ai datori di lavoro nuovi talenti ma anche preoccupazioni . I decision maker nei mercati emergenti concordano sul fatto che la fedeltà stia diminuendo con l’aumentare dei lavori da remoto.

. I decision maker nei mercati emergenti concordano sul fatto che la fedeltà stia diminuendo con l’aumentare dei lavori da remoto. Il futuro del lavoro segue 5 linee direttrici . I lavoratori danno priorità a: stabilità finanziaria (25%) flessibilità (24%) digitalizzazione/tecnologia (20%) lavoro organizzato per progetti (12%) carriera (19%).



I lavoratori italiani danno invece priorità, nell’ordine, a: stabilità (40%), flessibilità (21%), digitalizzazione/tecnologia (17%), carriera (17%); lavoro organizzato per progetti (5%).

. I lavoratori danno priorità a:

La ricerca è stata condotta in 30 mercati a livello globale, tra cui l’Italia; 38.000 sondaggi online tra i dipendenti, 3.600 sondaggi online tra i responsabili delle decisioni e 11 interviste approfondite con i responsabili delle decisioni di settori selezionati in tre mercati: Cina, Spagna e Stati Uniti.