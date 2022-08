POS, crolla il prezzo per gli esercenti

31 agosto 2022. Il racconto della giornata.

Pagamenti elettronici, niente più scuse per gli esercenti. Nel corso degli ultimi 5 anni si è registrato un crollo del costo del POS con la spesa iniziale che si riduce a 22,82 euro (-66,5%) e il canone mensile che scende a 6,60 euro (-63,6%). Lo studio.

Il MISE ha finalmente sbloccato i fondi per il “Green New Deal italiano”. 750 milioni per le imprese italiane che vogliono realizzare nuovi processi produttivi al fine di raggiungere obiettivi green.

Infine Michele Mezza, che ha lavorato come inviato per Radio Rai a Mosca, rievoca le diverse occasioni in cui ha potuto incontrare Michail Gorbaciov.