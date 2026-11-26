Tra ferie e festività, con 35 giorni l’Italia è dodicesima fra i 27 Paesi dell’Unione europea, più di noi Germania, Francia, Danimarca e Austria.

Truenumbers è l’appuntamento settimanale con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui. .

I “giorni liberi” nei Paesi europei. In Italia 35, in Germania 40, in Estonia 29

A metà novembre la parola «ferie» è tornata fra le ricerche più frequenti su Google in Italia. Il motivo è il calendario: Natale 2026 cade di venerdì, e già si può ragionare sui ponti di dicembre 2026. Ma prima vediamo il confronto internazionale tra Italia e il resto d’Europa riguardo i giorni in cui non si va a lavorare tra ferie e festività varie. Diciamo subito che, compresi i ponti come quello di dicembre 2026, fra ferie e festività, un lavoratore italiano a tempo pieno ha 35 giorni liberi l’anno: 25 giorni di ferie e 10 festività che non cadono di domenica, appena 0,1 giorni in più rispetto alla media dei 27 Paesi dell’Unione che è di 34,9 giorni.

Ferie in Italia: quante ne spettano per legge

La legge italiana fissa le ferie a quattro settimane l’anno, che con la settimana di cinque giorni diventano 20 giorni lavorativi. È il minimo stabilito dalla direttiva europea sull’orario di lavoro, ed è lo stesso in quasi tutta l’Unione. I contratti collettivi italiani aggiungono in media 5 giorni di ferie ai 20 di legge, e così si arriva a 25. Ed è proprio sul conto dei giorni di ferie che sta la differenza fra i Paesi europei perché la legge cambia poco da un Paese all’altro ma cambiano i contratti firmati da sindacati e imprese che aggiungo più giorni, diversi da Paese a Paese. Per questo Eurofound, l’organismo della Ue che ha fatto il conteggio, ha fatto i calcoli su un lavoratore-tipo assunto regolarmente.

Ferie in Europa: la classifica dei giorni liberi

Iniziamo con le ferie: in questa classifica in cima troviamo Malta dove i lavoratori possono godere di 41 giorni liberi l’anno: ben 30 di ferie e 11 festività e, subito dietro, sorprendentemente, ci sono la Germania e la Francia, con 40 giorni liberi l’anno, cinque in più dell’Italia. In Germania e in Francia la differenza la fanno le ferie imposte per legge: anche qui sono 30 giorni (contro i 25 italiani) mentre le festività sono 10 in tutti e tre i Paesi. Come mostra il grafico, sopra l’Italia ci sono anche Danimarca e Finlandia con 38 giorni, e Austria, Cipro, Repubblica Ceca e Lussemburgo con 37.

Praticamente con i suoi 35 giorni l’Italia è dodicesima fra i 27 Paesi dell’Unione sta sopra la Spagna, che ha 31 giorni liberi, e molto sopra i Paesi dell’Est, ma sotto quasi tutti i Paesi dell’Europa occidentale con i quali di solito si confronta.

Chi ha meno giorni di ferie in Europa

L’ultimo posto della classifica ci sono i Paesi Bassi dove un lavoratore ha 28 giorni liberi l’anno, il minimo in tutta l’Unione: 20 giorni di ferie e appena 8 festività ma bisogna considerare che nei Paesi Bassi la settimana di lavoro fissata dai contratti è di 37,2 ore, quasi un’ora meno che in Italia quindi alla fine dell’anno, un lavoratore olandese lavora più o meno quanto la media europea. Appena sopra i Paesi Bassi ci sono Estonia e Irlanda, con 29 giorni liberi, e la Slovacchia con 30. In Irlanda, come nei Paesi Bassi, le ferie si fermano al minimo di legge di 20 giorni.

Europa divisa dalle ferie: 5 giorni n meno a Est

La distanza più netta è fra i Paesi che erano nell’Unione prima del 2004 e quelli entrati dopo, quasi tutti dell’Europa centrale e orientale: nell’Europa occidentale le ferie sono in media 26,1 giorni l’anno, in quella orientale 21: cinque giorni di differenza, una settimana di lavoro e il motivo sta tutto nei contratti di lavoro: a Est i sindacati sono tradizionalmente più deboli contrattualmente di quelli occidentali e non riescono spesso a spuntare condizioni così favorevoli tantopiù che i contratti collettivi di lavoro coprono meno lavoratori, così le ferie restano quasi ovunque al minimo di legge. In Polonia, Ungheria, Croazia, Grecia ed Estonia le ferie sono solo 20 giorni.

L’Europa orientale recupera una parte della distanza con le festività: in media 12 l’anno, contro le 10 dell’Europa occidentale. A Cipro, per esempio, con 16 festività si pone al vertice della classifica europea.

Quante ore si lavora in un anno in Italia

Approfondiamo il caso dei Paesi Bassi, perché oltre ai giorni di ferie e le festività bisognerebbe tener conto anche delle ore lavorate alla settimana. Ebbene, in Italia si lavora 38 ore alla settimana e anche in questo caso siamo leggermente sotto la media europea: 38,2. Perciò, mettendo insieme ore settimanali di lavoro, ferie e festività, un lavoratore italiano a tempo pieno lavora per contratto 1.710 ore l’anno, 12 in meno della media dell’Unione e fra i 27 Paesi, l’Italia è ottava fra quelli dove si lavora meno ore.

In base a questo calcolo orario un tedesco lavora 47 ore in meno di un italiano, sei giornate di lavoro, perché ha più ferie e una settimana più corta mentre un francese, con la settimana più breve d’Europa (35,8 ore), ne lavora 1.575: 135 ore meno di un italiano, tre settimane e mezzo di lavoro.

Un estone lavora sette settimane in più di un francese

I veri stakanovisti europei stanno a Est, per i motivi che abbiamo detto: Al primo posto dei Paesi dove si lavora di più c’è l’Estonia con le sue 1.848 ore l’anno anche per via di un orario settimanale di 40 ore, le stesse opre di Slovacchia, Ungheria e Lettonia. Fra la Francia e l’Estonia la differenza è di 273 ore di lavoro l’anno: è come se un lavoratore estone lavorasse più di sette settimane in più di un francese: una differenza straordinaria soprattutto se si pensa che tutti e due sono nell’Unione e dovrebbero, in teoria, avere le stesse regole per quanto riguarda gli orari di lavoro, almeno in teoria. E invece nei Paesi entrati prima del 2004 (praticamente quelli dell’Europa occidentale) si lavorano in media 1.689 ore l’anno, in quelli entrati dopo 1.805: 116 ore di differenza pari a tre settimane di lavoro.

Quando cade la festa di San Francesco

Le festività sono la parte del conto che cambia da un anno all’altro. Eurofound conta solo quelle che non cadono di domenica (perché una festa di domenica non è un giorno risparmiato dal lavoro). Nel 2024 in Italia sono state 10, ma dal 2026 abbiamo una festività in più: il 4 ottobre, San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. La legge 151 dell’8 ottobre 2025 l’ha reintrodotta, dopo che era stata soppressa nel 1977 per aumentare le giornate di lavoro, purtroppo il primo anno della reintroduzione è andato male: il 4 ottobre 2026 era domenica ma nel 2027 il 4 ottobre cade di lunedì e il week end end potrà essere di tre giorni consecutivi: non proprio un ponte ma poco ci manca.

I ponti di dicembre 2026: il calendario aiuta

A proposito: vediamo i ponti di dicembre 2026: Natale cade di venerdì e Santo Stefano di sabato, e l’Immacolata cade di martedì e questo significa che con quattro giorni di ferie, fra il ponte dell’Immacolata e le feste di fine anno, si possono mettere insieme fino a 14 giorni di riposo, divisi in due blocchi. E’ esattamente questo il conto che gli italiani stanno facendo in questi giorni su Google.

I dati si riferiscono al 2024

Fonte: Eurofound

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz