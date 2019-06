Pon Infrastrutture e Reti, bando da 20 milioni di euro per le smart roads

Pubblicato un avviso di manifestazione di interesse teso alla realizzazione di piattaforme e strumenti intelligenti di infomobilità, per il monitoraggio e la gestione del traffico di merci e persone attraverso ITS (Intelligent Transportation Systems), sistemi informativi, gestionali e di monitoraggio del traffico.

Lavorare e contribuire al miglioramento delle condizioni di mobilità delle persone e delle merci in Italia è l’obiettivo del Programma Operativo Nazionale (PON) Infrastrutture e Reti 2014-2020, un’iniziativa finalizzata a garantire uno sviluppo competitivo dei territori del Mezzogiorno e a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale delle stesse aree.

In tale contesto, sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse del valore di 20 milioni di euro, avviata dal PON e tesa alla realizzazione di piattaforme e strumenti intelligenti di infomobilità, per il monitoraggio e la gestione del traffico di merci e persone principalmente attraverso ITS (Intelligent Transportation Systems), sistemi informativi, soluzioni gestionali e strumenti di monitoraggio del traffico.

Il bando servirà a migliorare e fluidificare i flussi di traffico di passeggeri e merci all’interno della rete infrastrutturale TEN-T (Trans-European Networks – Transport), cioè le reti di trasporto transeuropee, ma in questo caso nelle regioni obiettivo del Programma (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Ulteriore obiettivo dell’avviso è promuovere, attraverso tecnologie digitali interoperabili, l’implementazione di soluzioni a sostegno del trasporto integrato e intermodale per aumentare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità – ambientale, economica e sociale – dei trasporti e delle infrastrutture.

I Sistemi di Trasporto Intelligenti, o ITS, sono fondati sull’interazione fra informatica e telecomunicazioni, e consentono di trasformare i trasporti in un sistema integrato, nel quale i flussi di traffico, passeggeri e merci, sono distribuiti in modo equilibrato tra le varie modalità, per una maggiore efficienza, produttività e sicurezza.

Il bando è stato pubblicato il 20 giugno 2019 e per i soggetti pubblici e privati, che forniscono servizi di pubblica utilità o interesse, ci saranno 90 giorni di tempo per partecipare.