Polonia: Morawiecki lascia il PiS e fonda nuovo gruppo parlamentare

(Adnkronos) – Mateusz Morawiecki, ex primo ministro della Polonia e leader di una corrente del principale partito di opposizione di destra, Diritto e Giustizia (PiS), ha annunciato oggi, dopo la scissione dal PiS, la formazione di un nuovo gruppo parlamentare.

La mossa è l’ennesima evoluzione nel recente scisma all’interno del PiS, che potrebbe ridurre la presenza del partito in Parlamento di oltre il 20% dei parlamentari.

“Insieme a 40 deputati e un senatore, abbiamo deciso di istituire un gruppo parlamentare”, ha detto Morawiecki in una conferenza stampa, aggiungendo che servirà da forum politico per la sua fazione ‘Sviluppo Plus’.

“Vogliamo guidare l’attacco al pessimo governo di Donald Tusk”, ha detto Morawiecki. “Come gruppo parlamentare vogliamo attirare l’attenzione dei polacchi sul tipo di errori, irregolarità e truffe commesse da questo governo e sulle opportunità di sviluppo che gli sono mancate”, ha aggiunto.

Il portavoce del PiS, Rafal Bochenek, ha annunciato ieri sera che il comitato politico del partito ha approvato ufficialmente l’elenco delle persone che non hanno rispettato un ultimatum interno al partito, che chiedeva di tagliare i legami con i gruppi politici esterni.

Bochenek ha detto che il loro caso è stato inoltrato all’ufficiale disciplinare del partito per la revisione.

Nonostante i precedenti annunci da parte della leadership del PiS, queste persone non sono state formalmente espulse dalle fila del partito.

Morawiecki ha fondato nell’aprile 2026 il gruppo Development Plus con l’obiettivo di attirare gli elettori più giovani e moderati. Tuttavia, la leadership del PiS considerava il gruppo una minaccia interna. Morawiecki da allora ha confermato che la sua fazione comprendeva 40 deputati, un senatore e tre eurodeputati al Parlamento Europeo.

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