Polonia chiede estradizione Ziobro dagli Usa per scandalo corruzione

(Adnkronos) – Le autorità polacche hanno presentato oggi una richiesta di estradizione agli Stati Uniti per l’ex ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, accusato di molteplici reati legati a uno scandalo di corruzione, secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Pap da fonti vicine all’inchiesta.

Ziobro è accusato di aver guidato un’organizzazione criminale all’interno del suo Ministero, responsabile della sottrazione fraudolenta di milioni di zloty da un fondo di riserva speciale destinato ad aiutare le vittime di reati.

Il primo ministro Donald Tusk oggi, durante una conferenza stampa a Glucholazy, nel sudovest della Polonia, ha dichiarato che il governo farà tutto il possibile affinché i politici accusati di reati così gravi vengano processati “prima o poi”.

Tuttavia, assicurare i latitanti alla giustizia richiederà “una buona cooperazione con i governi di altri Paesi”, ha affermato, aggiungendo di essere in attesa di “segnali positivi” da Washington.

A febbraio, un Tribunale polacco ha disposto la detenzione di Ziobro, che da allora è ricercato con mandato di arresto.

Secondo i pubblici ministeri, Ziobro si trova negli Stati Uniti dallo scorso maggio. Prima di allora, era fuggito dalla Polonia in Ungheria, dove aveva ottenuto la protezione internazionale dal governo guidato da Viktor Orbán e dove era rimasto fino alla sconfitta di Orbán alle elezioni parlamentari di aprile.

Il ministro della Giustizia Waldemar Zurek ha annunciato che la Polonia avrebbe chiesto l’estradizione di Ziobro dagli Stati Uniti, dopo che l’ex ministro aveva confermato il 10 maggio di essersi recato dall’Ungheria negli Stati Uniti.

All’inizio di questo mese, l’Ungheria avrebbe revocato lo status di protezione internazionale a Ziobro e a sua moglie, Patrycja Kotecka-Ziobro, nonché all’ex viceministro della Giustizia Marcin Romanowski, anch’egli sospettato nell’inchiesta. Ziobro è stato ministro della Giustizia dal 2015 al 2023, durante il governo social-conservatore di Diritto e Giustizia (PiS).

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