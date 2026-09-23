Poste mette le mani sul Polo Strategico Nazionale. Secondo MF il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha firmato l’acquisto del 20% del PSN in mano a CDP Equity e il trasferimento delle quote è previsto entro fine anno.

In questo modo, la quota del 20% si sommerà al 45% del Polo Strategico Nazionale in mano a Tim, così che al termine dell’Opas Poste deterrà una quota del 65% del PSN.

Il Cloud della PA in mano a Poste e Leonardo

Contestualmente, anche Leonardo, che ad oggi detiene il 25% del PSN, avrebbe avviato le procedure per rilevare il 10% detenuto da Sogei e salire così al 35%. Non sono stati comunicati i valori delle quote oggetto delle operazioni.

Il passaggio sarebbe rilevante. L’attuale assetto del Psn, costruito attorno alla squadra Tim-Cdp-Leonardo-Sogei, potrebbe trasformarsi in un nuovo equilibrio a due: Poste da una parte e Leonardo dall’altra. Un duopolio industriale che concentrerebbe il controllo dell’infrastruttura cloud della PA in mano a due soggetti a forte presidio pubblico e strategico.

Polo Strategico Nazionale

Il Polo Strategico Nazionale è una delle infrastrutture centrali della digitalizzazione pubblica italiana. È nato con il PNRR per accompagnare la migrazione al cloud di dati, applicazioni e servizi della pubblica amministrazione, con particolare attenzione alle informazioni più sensibili e ai servizi essenziali dello Stato.

Per Leonardo, l’aumento della quota nel Psn rafforzerebbe il posizionamento su cybersicurezza, cloud sovrano, difesa digitale e infrastrutture critiche. Per Poste, invece, il possibile consolidamento nel Polo si inserirebbe in una strategia più ampia di crescita nelle infrastrutture tecnologiche e nei servizi digitali ad alto valore strategico.

Il Psn potrebbe essere solo una parte del futuro portafoglio infrastrutturale di Poste. Negli scorsi giorni Adnkronos ha riferito anche

Tim nel team per la Gigafactory AI

l’ingresso di Tim nella squadra italiana per la candidatura a una gigafactory AI europea. In quel progetto, Tim dovrebbe operare i data center alla base dell’infrastruttura, lavorando con Eni, Leonardo, Fibercop, Fastweb, Ai4i e Cineca. Sul progetto di Gigafactory AI punta molto Genova, la cui candidatura è stata rilanciata ieri sulle colonne del Secolo XIX dal governatore della Liguria Marco Bucci: “Genova capitale della Gigafactory e dell’AI”.

La possibile uscita di Sogei e Cdp dal capitale del Psn, insieme al rafforzamento di Leonardo e Poste, segnerebbe quindi una nuova fase per il cloud nazionale. Meno frammentata sul piano societario, ma anche più concentrata nelle mani di due grandi attori pubblici-industriali.

Resta da capire se il ministero dell’Economia darà il via libera all’operazione e con quali condizioni. Ma il senso della partita è già chiaro: il Polo Strategico Nazionale non è più soltanto il progetto cloud della PA ma un assetto italiano su dati, AI, cybersicurezza e infrastrutture digitali strategiche.

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