Nuova puntata della rubrica di Key4Biz “Le Politiche digitali per l’Italia?” con l’intervista all’europarlamentare Elena Donazzan, relatore del Parlamento europeo per lo EU Space Act, approvato ieri dalla Commissione Industria (ITRE): “Lo Space Act non deve essere un ostacolo, ma un acceleratore. Sono in gioco la nostra competitività e la nostra autonomia strategica, in ambito civile e militare”.

Ieri è stata una giornata storica per la politica spaziale europea. La Commissione Industria (ITRE) dell’Europarlamento ha approvato lo EU Space Act, la prima legge europea sullo Spazio con cui si regolamentano tutti gli aspetti del dominio, dall’armonizzazione alla semplificazione delle norme fino alla creazione di un vero mercato unico dello Spazio, con l’obiettivo di avere sempre più un accesso autonomo europeo e con un punto di equilibrio sugli operatori dei Paesi terzi.

Key4Biz intervista oggi il relatore del Parlamento europeo per lo EU Space Act, l’europarlamentare Elena Donazzan.

Key4Biz. Lo Spazio è sempre di più un dominio strategico, sia per l’innovazione tecnologica sia per la Difesa: quanto è fondamentale creare un accesso autonomo europeo allo Spazio?

Elena Donazzan. Da relatore dell’EU Space Act per il Parlamento europeo ho lavorato a un testo che deve essere abilitante per l’ecosistema spaziale europeo, comprese le capacità di lancio. Oggi l’Europa non ne ha abbastanza: 7 lanci nel 2026, contro 157 statunitensi e 81 cinesi. Qualcosa si muove, come lo spazioporto di Andøya con Isar Aerospace, ma rimaniamo ancora indietro rispetto alle altre potenze. Proprio per questo lo Space Act non deve essere un ostacolo, ma un acceleratore. Sono in gioco la nostra competitività e la nostra autonomia strategica, in ambito civile e militare.

Key4Biz. Stiamo vivendo un periodo storico caratterizzato da minacce ibride, attacchi cibernetici e cyber caos. Lei, in qualità di vicepresidente della Commissione ITRE, ha presentato, insieme al direttore esecutivo di ENISA, il report sullo stato della cybersicurezza nell’Unione.

Il report fotografa un’Europa più matura sul piano cyber, ma esposta a minacce sempre più rapide e automatizzate. Quale postura cyber l’Europa dovrebbe avere in questo momento geopolitico?

Elena Donazzan. Il report ENISA mostra un’Europa più matura. L’indice medio di maturità degli Stati membri è di 71,5 su 100. La minaccia però resta definita “sostanziale”. Oltre alla fotografia, il report offre una bussola con cinque priorità: attuazione delle norme, coordinamento nella gestione delle crisi, resilienza delle infrastrutture critiche, riduzione delle dipendenze nelle supply chain e competenze. Credo che l’investimento più importante vada fatto sulle persone. L’Europa deve ragionare come chi è già sotto attacco permanente, perché nel dominio ibrido e cyber è così. Questo si lega a un tema a me caro, al centro del Rapporto Niinistö: la sicurezza “onnicomprensiva”, che coinvolge tutta la società. Servono una consapevolezza diffusa dei rischi cibernetici e una capacità di reazione della popolazione. Per questo accolgo con favore il “Compass for the EU Cybersecurity Future”, una vera strategia contro avversari spesso invisibili.

Key4Biz. Il quadro tracciato da ENISA è quindi quello di un’Europa che sta diventando più resiliente, ma che deve farlo a una velocità almeno pari a quella con cui stanno evolvendo gli attacchi?

Elena Donazzan. Nel cyber la velocità è tutto: una difesa efficace oggi può essere superata domani, e l’intelligenza artificiale accelera questa dinamica. Per questo insisto sulle competenze per prevenire, gestire e rispondere alle minacce. Il report ENISA lo conferma: tra i punteggi più bassi ci sono l’istruzione primaria e secondaria in ambito cyber (55 su 100) e la capacità dei team nazionali di risposta agli incidenti (55 su 100). Una forza lavoro preparata è la prima infrastruttura di sicurezza di cui l’Europa ha bisogno.

Key4Biz. Facendo un focus sull’Italia e in più in particolare sul digitale, quali le politiche urgenti o necessarie per l’Italia?

Elena Donazzan. L’Italia ha costruito un’architettura solida in pochi anni, imitata in Europa: l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il recepimento della NIS2, la legge sulla cybersicurezza del 2024 e la prima legge nazionale sull’intelligenza artificiale in Europa. Le priorità adesso sono tre. La prima: con la Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 in scadenza, serve una nuova strategia che metta al centro le PMI e gli enti locali, l’anello più esposto della catena. La seconda è colmare il divario di competenze digitali di base. La terza: dopo il PNRR, la digitalizzazione di PA e imprese ha bisogno di risorse strutturali, perché non può restare legata a un ciclo di finanziamento straordinario.



Key4Biz. Nella corsa all’intelligenza artificiale guidata dagli Stati Uniti e dalla Cina, l’Italia – in Europa – quale strada deve trovare?

Elena Donazzan. L’Italia deve seguire la strada che il governo Meloni ha indicato con chiarezza in questi anni: distinguere chi è partner da chi non lo è. Non considero la Cina un Paese con cui cooperare su tecnologie di natura strettamente duale, perché sono in gioco la nostra sicurezza e i nostri dati. Con gli Stati Uniti la cooperazione è naturale, ma non deve diventare dipendenza. Il nostro successo dipenderà dalla capacità di creare valore aggiunto e un vero mercato europeo dell’AI, a partire dai settori in cui siamo forti: manifattura, robotica, meccanica.

Key4Biz. Nell’attuale contesto geopolitico perché diventa sempre più vitale alimentare un’autonomia digitale italiana?

Elena Donazzan. Spesso non sappiamo in quali banche dati finiscano i nostri dati né per quali fini vengano usati: immagini, abitudini, spostamenti. Affrancarci dagli attori che possono sfruttarli per i propri interessi è una questione di sicurezza nazionale. Va detta poi una cosa con chiarezza: quando parliamo di investimenti nella difesa, non parliamo di “spendere in armi”, come molti sostengono. Parliamo anche di questo: proteggere la vita quotidiana dei cittadini. Lo stesso direttore di ENISA ha citato incidenti recenti che hanno coinvolto sistemi di refrigerazione in tutta l’Unione. Un Paese che investe in sicurezza digitale protegge le proprie infrastrutture, le imprese e la vita quotidiana di tutti noi.

Key4Biz. In Italia ci sono tanti bravi ricercatori che spesso realizzano all’estero i loro progetti o rendono scalabili le loro startup: come finanziare in Italia un programma per realizzare un reale trasferimento tecnologico?

Elena Donazzan. Il talento italiano c’è, ma troppo spesso viene valorizzato altrove. Serve un vero trasferimento tecnologico, che porti le idee dalle università alle imprese e accompagni le startup nella fase di crescita, quella in cui oggi le perdiamo, e incentivi fiscali per chi investe in startup e ricerca. Poi c’è la questione degli stipendi nel settore pubblico, per attrarre e trattenere i migliori bisogna ragionare anche sul tetto alle retribuzioni pubbliche. Le istituzioni devono stimolare la valorizzazione di titoli, competenze e esperienze in questo ambito, dove i giovani esperti rischiano di essere appetibili per alcune “zone grigie”. Non possiamo formare i nostri ricercatori e poi lasciarli andare dove sono pagati meglio.

Key4Biz. Per la prossima legislatura è necessario avere un ministro per l’AI in Italia? Se sì, perché?

Elena Donazzan. Al di là del titolo di un ministero, conta che l’AI e il digitale restino al centro dell’agenda di governo, come trasversali a industria, difesa, sanità e pubblica amministrazione. Siamo sotto attacco: polemiche, distinguo, divisioni interne non possono essere accettate.

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