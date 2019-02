Polemiche sull’uso di Hololens in campo militare

Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, ha difeso il contratto da 479 milioni di dollari firmato dalla compagnia con la US Army per la fornitura di dispositivi Hololens.

Microsoft ha battuto la concorrenza di rivali come Magic Leap, e sta sviluppando Hololens in un sistema visivo a scopi militari, con una fornitura prevista che potrebbe arrivare a 100.000 apparecchi.

Alcuni impiegati di Microsoft hanno recentemente criticato la scelta. “Non volevamo sviluppare armi”, si legge in un passaggio della lettera aperta del personale. In un’intervista con CNN, Satya Nadella ha però difeso la scelta. “Abbiamo deciso di non negare la tecnologia alle istituzioni elette democraticamente per proteggere la libertà di cui godiamo”, ha affermato il dirigente. “Siamo molto trasparenti su questa scelta e proseguiremo il dialogo con gli impiegati”.

In seguito, Nadella ha aggiunto che Microsoft è “assolutamente conscia della sua responsabilità all’interno della democrazia”.