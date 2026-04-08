Oggi Key4Biz vi racconta una storia. La protagonista è Susanna Salvati, fondatrice di OperaParla: l’app gratuita che dà voce a: borghi, chiese e musei, usando il GPS e sensori Bluetooth.

In questo modo si attivano – automaticamente – le audionarrazioni. Questa è la novità, e si avviano quando un visitatore si avvicina a un punto di interesse. Avendo lo smartphone in tasca. Così, con questa modalità innovativa, i turisti stanno visitando la Basilica di Santa Maria di Collemaggio all’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026.

Il podcast con l’intervista a Susanna Salvati, fondatrice dell’App OperaParla

Per saperne di più, visitare il sito operaparla.it

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