Podcast, in Italia li ascoltano in 18,5 milioni: cresce l’audio entertainment

(Adnkronos) – Nell’ultimo anno 18,5 milioni di italiani hanno ascoltato almeno un podcast, oltre 500 mila in più rispetto al 2025. Il dato, diffuso in occasione della Giornata internazionale del podcast, emerge dall’indagine condotta da NielsenIQ per Audible, società di Amazon attiva nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio. La crescita annuale è di circa il 3%, ma il confronto più significativo è quello di lungo periodo: nel 2018 gli ascoltatori erano 10,3 milioni, oggi sono l’80% in più.

Le abitudini di ascolto descrivono un pubblico ormai consolidato. In media gli italiani ascoltano podcast cinque volte al mese, con sessioni di circa 27 minuti. Il pubblico più coinvolto resta quello tra i 25 e i 34 anni, distribuito in modo equilibrato tra uomini e donne e tra le diverse aree del Paese, con una lieve prevalenza, quest’anno, del Centro Italia. Il formato entra anche nelle famiglie: il 37% dei genitori dichiara che i figli ascoltano podcast e, nel 45% dei casi, sono stati proprio loro a introdurli, orientandosi su contenuti educativi e racconti moderni. Podcast e audiolibri, inoltre, non sono mondi separati: circa sei ascoltatori su dieci fruiscono di entrambi.

Sulla scelta di cosa ascoltare pesano soprattutto il tema (72%), il genere (62%) e la voce narrante (51%). I social network sono diventati il primo canale di scoperta, davanti al passaparola e agli altri siti web. Informarsi (43%) e approfondire (42%) restano le motivazioni principali, ma nel 2026 guadagna terreno la ricerca di intrattenimento, indicata dal 41% degli intervistati. Tra i generi preferiti figurano i podcast di approfondimento (41%), le news e l’attualità (40%), le inchieste e i reportage (36%) e il crime (35%). Un ascoltatore su cinque si dice inoltre interessato a prequel, sequel e spin-off di libri, film, serie tv, spettacoli teatrali o graphic novel, con una preferenza per le storie che proseguono le vicende dei protagonisti (58%) rispetto a quelle dei personaggi secondari (42%).

Quanto ai luoghi e ai momenti, la casa rimane lo spazio privilegiato (79%), seguita dagli spostamenti quotidiani (56%), con il 35% che ascolta in auto. Le fasce orarie preferite sono il rientro dal lavoro (38%), la sera prima di dormire (36%) e il fine settimana (31%). Tra i vantaggi del formato, il 71% cita la possibilità di fare altro mentre si ascolta, seguita dalla scelta degli argomenti (42%), dalla gratuità rispetto ad altri media (38%) e dal fatto di non affaticare la vista (27%).

Infine la classifica degli Audible Original più ascoltati su Audible.it. Al primo posto c’è “Restiamo intelligenti” di Paolo Borzacchiello, seguito dall’adattamento audio di “Io uccido” di Giorgio Faletti. Completano la top five “Le grandi battaglie della Storia” di Alessandro Barbero, “Il potere dell’inganno” di Carlo Lucarelli e Massimo Picozzi e “Rancore” di Gianrico Carofiglio e Tommaso de Lorenzis.

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