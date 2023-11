6 miliardi per la transizione verde e digitale delle imprese, 100 milioni per startup su AI, cyber e fintech e 750 milioni in più per la Telemedicina. Ecco le principali riforme del nuovo Pnrr, approvato dalla Commissione Ue. Meloni: “21 miliardi di euro in più per imprese, reti e infrastrutture, salute, lavoro ed emergenze idrogeologiche”.