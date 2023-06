Pnrr, servizi digitali e privacy: l’evento Assinter

Le notizie di giornata.

‘Tutela della privacy, sicurezza del dato e Pnrr a garanzia del cittadino’: oggi al Senato il convegno, organizzato da Assinter Italia e Assinter Academy. Bignami: “Al centro le libertà dei cittadini”. Butti: “In arrivo 2 decreti sul Fse”.

Tim ha fatto sapere di aver iniziato l’esame delle due offerte ricevute da CDP-Macquarie e KKR per l’acquisto di NetCo, ma il Cda ha ancora due giorni per esaminare le offerte migliorative di CDP-Macquarie e KKR per NetCo.

Engineering sviluppa Sara, l’IA per i servizi sanitari della Regione Toscana, la nuova guida multicanale, web e conversazionale che aiuta il cittadino ad accedere all’offerta dei servizi sanitari regionali.

Leggi il resto delle notizie nella dailyletter di oggi 20 giugno 2023.