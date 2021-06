PNRR, reti e modello Wholesale only

La giornata in pillole. In apertura, l’approfondimento sul PNRR e la rete: perché il modello di operatore Wholesale only sarà favorito nell’erogazione dei fondi del Recovery Fund destinati alle reti ultraveloci.

A seguire, il capitolo Green Pass: è online la piattaforma che consentirà di scaricarlo. La certificazione di fatto sarà disponibile dopo l’approvazione del decreto ad hoc.

Infine, il consueto intervento di Francesco De Leo che questa settimana si occupa di infrastrutture analizzando i veri numeri dell’operazione Atlantia-Aspi: una partita da 40 miliardi di euro.

PNRR e Rete, troppe bugie sulle Aree Grigie. La Ue favorirà il modello Wholesale only

di Raffaele Barberio

Ecco perché Bruxelles ritiene necessario lo "step change" e perché e come favorisce il modello wholesale only

Green pass, online la piattaforma dgc.gov.it: “Presto la tua certificazione”

di Luigi Garofalo

È online la piattaforma Digital Green Certificate, all'indirizzo https://www.dgc.gov.it, dove gli italiani potranno scaricare il green pass

F. De Leo: “I numeri su Atlantia-Aspi? È una partita di oltre 40 Mld di euro”

di Raffaele Barberio

Consueto appuntamento settimanale con Francesco De Leo, Executive Chairman di Kauffman & Partner: su G7 e cessione controllo di Atlantia

MIC, deleghe più circoscritte alla Sottosegretaria Borgonzoni

di Angelo Zaccone Teodosi

Il titolare del Mic meno generoso del suo predecessore Bonisoli. E la Sottosegretaria presenta oggi iniziative culturali di ambito spazio

5G, mappa delle reti al via. Ma come saranno erogati i fondi del PNRR?

di Paolo Anastasio

Scade il 26 luglio la mappatura delle reti 5G mentre spunta l'ipotesi di metodi alternativi alla gara per l'assegnazione dei fondi del PNRR

Savona (Consob): “Cybersecurity va considerata bene pubblico” (Video)

di Flavio Fabbri

Il Discorso annuale del Presidente della Consob centrato su transizione digitale, ripresa economica, autonomia tecnologica e sicurezza

DVB-T2: possibile rinvio delle scadenze per la nuova Tv digitale

di Flavio Fabbri

Il passaggio alla nuova tv digitale potrebbe rallentare. Si fa avanti la possibilità di un "periodo di convivenza" tra DVB-T e DVB-T2

Il caso Bank Melli dimostra quanto sia pericoloso il Cloud Act

di Paolo Maria Gangi, avvocato

Il caso Bank Melli evidenzia la tendenza del diritto Usa ad (auto)estendere la propria giurisdizione al di fuori dei propri confini nazionali

Accordo Qwant-Huawei, motore di ricerca francese nei telefonini cinesi?

di Piermario Boccellato

Il ceo di Qwant avrebbe chiesto agli azionisti di accettare un finanziamento di 8 milioni sotto forma di obbligazioni convertibili da Huawei

Infrastrutture: dal G7 un piano da 40 trilioni per digitale, clima e salute

di Flavio Fabbri

Infrastrutture critiche. Dal G7 un piano da 40 trilioni di dollari per le aree: salute, digitale, clima e uguaglianza di genere

Paolo Piccini (Assinter) a Colao: 'Il 95% dei server non sicuri? Dato non più reale. Pronti a contribuire al cloud nazionale'