7 aprile 2025. Oggi apriamo con il piano Riarmo e il PNRR e, in particolare, su quali fondi ‘Italia 1 Giga’ e ‘5G Italia’ sono a rischio dirottamento.

PNRR, quali fondi per fibra e 5G a rischio dirottamento?

L’Europa vuole riallocare i fondi non utilizzati del PNRR verso risorse di sostegno alla Difesa comune. C’è quindi una stretta in atto da parte di Bruxelles nei confronti degli Stati membri per bloccare o quanto meno ridimensionare i progetti del PNRR inattuabili entro il 2026.

UE, oggi l’annuncio: controdazi o contromisure? Il voto mercoledì. Possibile una web tax europea.

