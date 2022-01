Pnrr, pubblicati i bandi per banda ultralarga in scuole e ospedali

C'è tempo fino al 15 marzo per partecipare alle gare indette per scuole e sanità connesse nell'ambito del Pnrr.

Più di 12 mila strutture sanitarie e circa 10 mila sedi scolastiche in tutta Italia saranno connesse con internet veloce grazie ai bandi “Scuole connesse” e “Sanità connessa” pubblicati oggi, nell’ambito del Pnrr (Missione 1, componente 2, investimento 3.1.3 Scuola Connessa e investimento 3.1.4 Sanità Connessa). Lo scrive il Mitd in una nota.

I bandi seguono quello del Piano Italia a 1 Giga pubblicato nell’ambito della Strategia nazionale per la Banda Ultra Larga, che verrà completata nei prossimi mesi con gli interventi a sostegno dello sviluppo delle reti 5G.

Nello specifico, il bando “Scuole connesse” prevede interventi per connettere, con velocità simmetriche di almeno 1 Gbps, quasi suddiviso in otto aree geografiche (i cosiddetti lotti). Uno stesso soggetto potrà aggiudicarsi fino ad un massimo di quattro lotti.

Sono compresi la fornitura e posa in opera della rete di accesso e i servizi di gestione, l’assistenza tecnica e la manutenzione. Le attività di infrastrutturazione dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, garantendo i servizi di connettività per almeno i sei anni successivi.

Per quanto riguarda gli ospedali, le oltre 12 mila strutture del servizio sanitario pubblico interessate dal bando “Sanità connessa”, sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Quest’ultimo è suddiviso in otto aree geografiche, che saranno oggetto di intervento da parte degli operatori aggiudicatari della gara.

Uno stesso soggetto potrà aggiudicarsi fino ad un massimo di quattro lotti. Il bando mira a garantire la connettività con velocità simmetriche di almeno 1 Gbps e fino a ospedali. Sono compresi la fornitura e la posa in opera della rete di accesso e i servizi di gestione, l’assistenza tecnica e la manutenzione. Le attività di infrastrutturazione dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, garantendo i servizi di connettività per almeno i cinque anni successivi. Le offerte, per uno o più lotti, dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 15 marzo.