Lepida fornisce supporto agli enti soci tramite GeNIO (Gestore Notifiche IO) che, fungendo da gateway regionale per la comunicazione verso app IO, rende possibile l’invio di notifiche testuali e promemoria di pagamenti.

La Misura 1.4.3 “Adozione app IO” consente alle aziende sanitarie di abilitare l’invio di notifiche attraverso l’app IO per una serie di servizi rivolti ai cittadini, come la prevenzione, le vaccinazioni, le prestazioni sanitarie, il Pronto Soccorso, l’archivio sanitario, le segnalazioni, la scelta e revoca del Medico e del Pediatra.

La Misura supporta anche notifiche di servizi per il personale sanitario tra cui la formazione, il rilascio del badge e la pubblicazione di bandi per assunzioni e mobilità interne.

Sono diverse le Aziende già incontrate per definire la parte contrattuale e analizzare puntualmente le azioni necessarie per l’integrazione di tutte le componenti coinvolte per il raggiungimento dell’obiettivo.

Per la contrattualizzazione il bando fissa il termine di 90 giorni dalla data di notifica del decreto di finanziamento, mentre la migrazione e l’attivazione dei servizi dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

