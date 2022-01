PNRR, ok della Ue agli aiuti per la banda ultrlalarga

La giornata in pillole.

La Commissione Ue ha dato disco verde all’utilizzo degli aiuti del Pnrr per 3,8 miliardi di euro per il piano Italia 1 Giga.

Puntata de “La Pa che vorrei” su “Diritto, Cybersicurezza e protezione dei dati. Perché dobbiamo proteggere i dati personali”. Intervista a Stefano Mele, Partner dello Studio legale Gianni & Origoni e responsabile del Dipartimento Cybersecurity & Privacy.

Linkem apripista dell’utilizzo del modello wholesale only anche nel 5G anche nel mobile, è la prima volta in Europa.

