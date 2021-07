Pnrr, modello a incentivo per le aree grigie?

La giornata in pillole. Per coprire le aree grigie a banda ultralarga, il governo pensa nell’ambito del Pnrr ad un modello a incentivo e non più a concessioni come nelle aree bianche. Consultazione al via. A seguire, i dati dell’Anfia sul settore Automotive: sono 70mila i posti di lavoro a rischio tra le aziende non attive nell’elettrificazione. Ecco i motivi.

Infine, l’ad di Enel Francesco Starace assicura che non ci sono ritardi su Open Fiber: ‘La firma di certo entro fine anno’.

Pnrr, per le aree grigie si va verso un modello a incentivo?

di Paolo Anastasio

Per coprire con la banda ultralarga le aree grigie nell’ambito del Pnrr l’orientamento sarebbe di procedere con un modello a incentivo.

Posti di lavoro a rischio tra le imprese che non producono auto elettriche

di Flavio Fabbri

L’impatto dell’eMobility sul lavoro sarà avvertito tra il 20 e il 40% delle 2.200 imprese che producono componenti in Italia.

Enel: Francesco Starace ‘non vedo ritardi su Open Fiber’

di Paolo Anastasio

Francesco Starace su vendita del 50% di Open Fiber ‘Stiamo lavorando per una firma nei prossimi giorni, di sicuro entro fine anno’.

Eurofiber-Proximus, Anche in Vallonia la fibra sarà modello wholesale-only

di Raffaele Barberio

La separazione delle reti dai servizi sempre più una realtà in tutta Europa. E questo è l’ennesimo esempio sulla direzione del mercato.

Amazon, multa in Europa da 746 milioni di euro per violazione del GDPR

di Flavio Fabbri

Violato il GDPR, il trattamento dei dati personali da parte di Amazon non è conforme al regolamento generale dell’UE.

Roma Capitale, il caso di alcuni immobili pubblici acquistati da Amazon

di Angelo Zaccone TeodosiAmazon compra per una cifra alquanto ribassata 3 rimesse in disuso dell’azienda dei trasporti pubblici della città di Roma.

INWIT, tutti gli indicatori in crescita nel primo semestre 2021

di Redazione Key4biz

INWIT chiude i primi sei mesi con ricavi e utili in crescita. Chiuso prestito da 250 milioni dalla BEI e ingresso nel segmento dei tunnel.

INWIT, rilevati da Vodafone 700 impianti in gallerie e 40 sistemi DAS

di Redazione Key4biz

L’acquisizione da circa 70 milioni di euro posiziona INWIT come player nazionale di connettività di lungo termine nel segmento stradale.

Primo semestre 2021, Starace (ENEL): “Crescono investimenti del +16%”

di Redazione Key4biz

Approvata dal Consiglio di amministrazione del Gruppo Enel la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021.

Transizione digitale, i cloud provider abilitatori della Blue Economy

di Redazione Key4biz

Netalia a supporto della “Blue Economy”, dal digital Twin per il Porto Antico di Genova al Progetto Giona per le competenze STEM.

Democrazia Futura. “Semestre Bianco”: che cos’è e come funziona

di Massimiliano Malvicini

Semestre Bianco, periodo di tempo in cui il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato.

Key4biz Video

“La PA che vorrei”, intervista live a Federico Butera (presidente Fondazione IRSO)

