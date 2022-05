Pnrr, Liuzzi (M5S): ‘Governo si muova per non sprecare le risorse per il 5G’

“La transizione digitale è uno dei pilastri del Pnrr eppure, per i sei lotti previsti, è andata deserta la gara per la densificazione del 5G nelle aree bianche del Paese. Il bando, che mette a disposizione quasi un miliardo di euro, non è stato considerato attrattivo dagli operatori”, è quanto afferma in una nota la deputata del MoVimento 5 Stelle in commissione Trasporti e telecomunicazioni Mirella Liuzzi. “Un fallimento spiegabile con l’inadeguatezza del piano presentato dal Governo nonostante coprisse il 90% dell’investimento con risorse pubbliche. Ci chiediamo, a questo punto, cosa intenda fare il ministro della Transizione digitale Vittorio Colao per rendere davvero competitivo il rafforzamento delle reti mobili nonostante la Commissione europea avesse autorizzato il più alto investimento mai avuto per il settore. E’ per questo che, in commissione, presenteremo una interrogazione per chiedere quali misure intende adottare il Governo per rendere il nostro Paese realmente competitivo e all’altezza delle sfide che ci attendono e soprattutto come intende riutilizzare le preziose risorse della gara 5G (quasi un miliardo di euro ndr)”, conclude.

Italia 5G, gli operatori pronti a disertare la gara del PNRR?