Nel mese di luglio sono stati pubblicati due nuovi Avvisi rivolti ai Comuni. Il primo riguarda la Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo dell’anagrafe nazionale digitale – Adesione allo Stato Civile digitale”, con scadenza al 01.08.2025 e fondi pari a 4,1 M€.
Il secondo è relativo alla Misura 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”, con scadenza al 12.09.2025 e risorse pari a 10 M€.
È stata inoltre pubblicata la “Mappa dei Comuni digitali”, un report sullo stato di digitalizzazione dei Comuni italiani. In merito alla Misura 2.2.3, si è svolto l’incontro collegiale con tutti i fornitori, a conclusione dei tavoli di confronto precedenti.
Proseguono gli onboarding OIDC, con 14 Enti asseverati e 28 in fase di completamento. Avanzano anche le attività relative alla Misura 1.2 e alla Misura 1.4.1, con nuove asseverazioni in corso.
Sul tema BIM è stata elaborata una mappa comparativa delle soluzioni proposte dai fornitori. I contenuti saranno approfonditi in un tavolo di confronto dedicato.
Si ricorda che al termine della pausa estiva gli incontri riprenderanno regolarmente dal 29.08.2025, come di norma ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 in modalità remota collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.