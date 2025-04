I tavoli tecnici del PNRR hanno affrontato tematiche cruciali nel mese di marzo, con particolare attenzione alla digitalizzazione delle procedure amministrative e all’integrazione dei sistemi informativi.

Per la Misura 2.2.3, si è discusso delle difficoltà nella gestione degli Enti terzi e nella loro interoperabilità con la PDND.

Il confronto con i fornitori ha evidenziato criticità nelle soluzioni gestionali. Regione e ANCI Emilia-Romagna hanno avviato un confronto con il Dipartimento della Funzione Pubblica per chiarimenti tecnici.

Per la Misura 1.4.1, si è discusso dell’asseverazione del Fascicolo del Cittadino, con focus sulle difficoltà nell’integrazione dei pagamenti elettronici (IMU, COSAP e lampade votive) e sulle differenze tra piattaforme.

Si stanno studiando soluzioni per uniformare i processi e semplificare le transazioni. Gli avvisi per la digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE, inizialmente in scadenza il 7 marzo, sono stati prorogati al 28 marzo per favorire una maggiore adesione.

Inoltre, la Conferenza Stato-Regioni ha richiesto una proroga di nove mesi per l’adeguamento tecnico, in modo che gli Enti possano avere più tempo per conformarsi.

