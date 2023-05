PNRR, le novità Lepida sul cloud

Lepida, come previsto dal Decreto direttoriale n. 29 del 2 gennaio 2023 rivolto alle PA per le qualificazioni, ha provveduto a inviare a inizio aprile ad ACN un’autodichiarazione di qualificazione del proprio servizio cloud IaaS.

Sono numerose le ultime attività relative al PNRR che hanno visto Lepida impegnata anche nel mese di aprile. In particolare, relativamente alla misura di migrazione al cloud, Lepida, come previsto dal Decreto direttoriale n. 29 del 2 gennaio 2023 rivolto alle PA per le qualificazioni, ha provveduto a inviare a inizio aprile ad ACN un’autodichiarazione di qualificazione del proprio servizio cloud IaaS.

Parallelamente si stanno svolgendo una serie di incontri puntuali con gli Enti che lo richiedono al Punto Unico di Contatto e i fornitori coinvolti, al fine di determinare le offerte economiche della soluzione SaaS di interesse e in particolare di definire la modalità di contrattualizzazione, che deve essere unica.

Per la contrattualizzazione si configurano tre scenari possibili: il primo prevede una costituzione di un’Associazione Temporanea di Impresa/Scopo (ATI/ATS) tra Lepida e il fornitore, il secondo prevede l’acquisizione da parte di Lepida del servizio dal Fornitore per poi rivendere la soluzione SaaS all’Ente e il terzo prevede l’acquisizione da parte del Fornitore della soluzione IaaS di Lepida per poi rivendere la soluzione SaaS all’Ente.

Lo scenario verrà scelto non solo sulla base dell’importo del contratto, ma soprattutto sulla base delle necessità dell’Ente con l’obiettivo comune a tutti gli scenari che il riferimento di supporto all’Ente sia unico.

Avanzano anche le attività sulla misura 1.4.1 e si comunica che sono state inviate ben 27 offerte sul servizio Fascicolo del Cittadino di cui 10 risultano già accettate. Si ricorda che gli incontri di norma si tengono sempre ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.