PNRR, le novità in Emilia-Romagna

Nel mese di novembre sono stati pubblicati tre nuovi Avvisi: due relativi alla Misura 1.1, per un totale di 140 milioni, e l’Avviso “Risorse in Comune” del DFP, rivolto ai Comuni tra 5.000 e 25.000 abitanti, con risorse pari a 100 milioni. Prosegue l’avanzamento delle Misure: per la 1.4.1 restano da completare 26 progetti su 301, mentre per la 1.2 risultano conclusi 185 progetti e 57 sono in fase di realizzazione.

Per la Misura 2.2.3 i fornitori hanno superato il test SBBT ed è stato diffuso il modello di dichiarazione per il collaudo. Alla Misura 1.3.1 hanno aderito 297 Comuni e la RER ha reso disponibili dati georeferenziati oltre ad una nuova applicazione per supportare l’allineamento dei numeri civici.

Proseguono i lavori del gruppo BIM, con il quarto incontro previsto per il 1° dicembre. Grande rilievo ha assunto l’appuntamento del 14 novembre: per la prima volta il Tavolo si è svolto in modalità ibrida, in presenza alla 42ª Assemblea Nazionale ANCI.

L’incontro ha permesso di ripercorrere le attività svolte sin dalla sua attivazione nel 2022 e di valorizzare i risultati raggiunti. Si ricorda che gli incontri si tengono ogni venerdì, dalle 11:30 alle 12:20, in modalità remota collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.

