PNRR in Emilia Romagna, ripartono gli incontri dei Tavoli tecnici

Con il 2024 sono ripartiti gli incontri periodici del Tavoli tecnici del PNRR. Le azioni intraprese sono importanti, anche se non numerosissime, complice il periodo di festività. In particolare si segnala che è stato completato con successo in questi giorni l’onboarding sul portale Entra con CIE, propedeutico al raggiungimento dei target della misura 1.4.4.

Le attività proseguiranno per effettuare l’onboarding di tutti gli Enti che l’hanno richiesto. Si segnala inoltre che in data 16.01.2024 ANCI, in collaborazione con il DTD, ha tenuto un webinar volto a spiegare ai beneficiari delle misure PNRR le modalità pratiche per superare con successo i controlli del PNRR; al webinar ha preso parte anche IFEL, che ha trattato il tema della gestione contabile e l’utilizzo delle eccedenze.

È importante ricordare che relativamente alla piattaforma SEND, relativa alla digitalizzazione delle notifiche di atti amministrativi, hanno aderito oltre 1.900 Comuni consentendo di raggiungere la milestone europea del PNRR sulle notifiche digitali.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.