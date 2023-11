PNRR in Emilia Romagna, gli aggiornamenti

Nell’ambito della misura 1.3.1, Lepida ha indetto una ricognizione presso i partecipanti ai Tavoli tecnici per raccogliere l’interesse alla costituzione di un gruppo di lavoro con focus specifico sulla PDND.

Nel mese di ottobre si segnalano due decreti di proroga che sono stati pubblicati sul sito PADigitale 2026: il primo decreto è relativo alla misura 1.4.5 sulla Piattaforma Notifiche Digitali e prevede l’estensione dei termini di contrattualizzazione per i Comuni differiti di quattro mesi; il secondo decreto fa riferimento alla misura 1.3.1 relativa alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) e prevede la proroga di 90 giorni sia per la contrattualizzazione dei fornitori che per il completamento delle attività.

Dati i numerosi decreti di proroga che sono stati pubblicati, il DTD ha provveduto a raccogliere in un unico file la sintesi degli avvisi e dei relativi decreti di estensione.

La sintesi – attualmente aggiornata al 17.10.2023 – è disponibile all’interno della sezione relativa al Tavolo tecnico del 13.10.2023.

Si evidenzia che il file verrà periodicamente aggiornato nel corso dei tavoli successivi. Si segnala inoltre che sono state pubblicate le Linee guida del mese di ottobre 2023 in cui sono riportate novità nell’allegato 2 relativo alla misura 1.4.1 e nell’allegato 4 relativo alla misura 1.4.4.

A conclusione di questo mese ricco di novità si informa che, tramite comunicato del DTD, è stato dichiarato superato il target nazionale di oltre 1.064 Enti tra Comuni e scuole che hanno ricevuto un’asseverazione tecnica positiva sulla migrazione al cloud.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono sempre ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.