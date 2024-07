PNRR, il supporto Lepida allo sviluppo del cloud

Lepida sta producendo, in ottica di supporto agli Enti, un vademecum che possa dare informazioni utili in fase di asseverazione cloud.

Relativamente alle attività inerenti all’ambito del PNRR, durante il mese di giugno ci si è concentrati particolarmente sulla produzione di documenti utili ai fini della fase di asseverazione dei progetti relativi alla misura 1.2 Cloud.

Le attività hanno visto un lavoro di sinergia tra Lepida e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Lepida sta producendo, in ottica di supporto agli Enti, un vademecum che possa dare informazioni utili in fase di asseverazione cloud.

Sempre legato al tema asseverazione, è stato trasmesso in data 14.06.2024 a tutti i Comuni che hanno contrattualizzato gli accordi PNRR relativi alla misura 1.2, un addendum che modifica alcune denominazioni di servizi resi in ambito Cloud, al fine di chiarire che i servizi rendicontati sono “Cloud Virtual Datacenter”.

Parallelamente, nella casistica in cui una o più macchine virtuali possano essere utilizzate per erogare servizi a più Comuni (ad esempio nel caso di Comuni facenti parte di un’Unione di Comuni), Lepida produrrà un report in cui saranno chiaramente identificate e rendicontate le quantità di risorse utilizzate, in termini di CPU, RAM, storage e network per ogni Comune considerando che i beneficiari della misura sono i Comuni stessi.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.

