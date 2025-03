C’è l’esigenza di una piattaforma regionale condivisa per garantire interoperabilità e conservazione documentale. Lepida supporta i soci per completare l’inserimento delle domande nel sistema.

Nell’ultimo mese, i tavoli tecnici hanno continuato a monitorare le principali tematiche legate all’attuazione del PNRR, con particolare attenzione alla digitalizzazione delle procedure amministrative e all’integrazione del BIM.

È emersa l’esigenza di una piattaforma regionale condivisa per garantire maggiore interoperabilità e conservazione documentale. Inoltre, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha confermato la proroga dell’avviso per l’adozione della piattaforma pagoPA, fornendo maggiore flessibilità agli enti locali.

Per quanto riguarda la Misura 2.2.3, Lepida sta supportando attivamente i soci affinché possano completare l’inserimento delle domande nel sistema.

Tuttavia, persistono criticità relative alla ripartizione dei fondi e alla contrattualizzazione con i fornitori, per cui si stanno valutando soluzioni operative condivise.

Infine, i partecipanti ai tavoli tecnici hanno segnalato difficoltà nell’implementazione delle nuove specifiche per la PDND e la necessità di un migliore coordinamento tra Regione, fornitori ed enti locali.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.

