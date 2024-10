Nel mese di settembre sono ripresi gli incontri dei tavoli tecnici. Si segnala l’apertura del nuovo avviso sulla Misura 1.2 relativa al cloud per i Comuni in data 13.09.2024 con scadenza al 06.12.2024 per un importo complessivo pari a 30 milioni di euro; inoltre è stato pubblicato in medesima data e con stessa scadenza un avviso sulla misura 1.4.3 “Adozione app IO” rivolta agli Altri Enti per un importo complessivo pari a 15 milioni di euro.

Si riporta che gli avvisi 1.4.3 “Adozione app IO” e 1.4.5 “Piattaforma Notifiche Digitali” rivolti ai Comuni con scadenza inizialmente individuata al 20.09.2024, sono stati prorogati con nuova scadenza al 06.12.2024.

È stato presentato dal DTD uno stato di avanzamento dei progetti PNRR al tavolo tecnico del 13.09.2024, disponibile sul sito PNRR di Lepida tra i materiali del tavolo. Invece relativamente alla misura 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)”, Lepida ha lanciato una ricognizione per sondare l’interesse degli Enti affinché funga da tramite per la definizione di un accordo con i fornitori, ruolo che peraltro ha già svolto per la misura 1.2 relativa al Cloud; al 27.09.2024 hanno risposto 46 soggetti (21 Unioni in rappresentanza di sé stessi e di 156 Comuni, 24 Comuni, 1 Provincia) per un totale di 202 Enti.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20, da remoto, collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.

