Con la pausa estiva, agosto è un’occasione per ripercorrere le attività del 2025. A gennaio, l’attenzione si è concentrata sul supporto agli enti per la transizione al cloud con la Misura 1.2. A febbraio e marzo sono stati prorogati rispettivamente gli avvisi per l’adozione della piattaforma pagoPA e per la digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE.

Ad aprile è stata approfondita la Direttiva n. 75 del 31.03.25, che invita gli Enti ad impiegare gli importi residui dei finanziamenti lump sum per proseguire iniziative di innovazione digitale o avviarne di nuove.

Durante il mese di maggio sono proseguiti i lavori sulla Misura 2.2.3 svolgendo un primo ciclo di incontri con i fornitori sottoscrittori degli accordi.

A giugno sono stati pubblicati due nuovi Avvisi per le misure relative alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati e per l’adozione app IO.

A luglio è stata pubblicata la Mappa dei Comuni digitali, un report sullo stato di digitalizzazione dei Comuni italiani, mentre sul tema BIM è stata elaborata un’analisi comparativa delle soluzioni proposte dai fornitori.

Si ricorda che gli incontri si tengono ogni venerdì, dalle 11:30 alle 12:20, in modalità remota collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.

