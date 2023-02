PNRR, gli aggiornamenti dall’Emilia Romagna

Nel primo mese del 2023 le attività legate al PNRR sono entrate nel vivo, in particolare ad inizio anno sono stati pubblicati tre importanti decreti: il primo posticipa dal 13.01.23 al prossimo 10.02.23 la scadenza dell’Avviso 1.2 di luglio 2022 per i Comuni, e prevede l’ampliamento della dotazione finanziaria a 299 milioni di euro (+55M).

In aggiunta il termine per l’attivazione dei contratti con i fornitori, sia per gli Avvisi Comuni che Scuole, è differito di tre mesi rispetto all’originario termine previsto. Il secondo decreto è relativo al provvedimento, adottato dall’ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, e traccia il percorso di qualificazione cloud che definisce le nuove modalità che imprese e amministrazioni devono seguire a partire dal 19.01.23.

Entro la data del 31.07.2023 sono adottate le nuove modalità e le procedure di qualificazione che disciplineranno il regime ordinario. Il terzo decreto proroga la data di scadenza degli Avvisi 1.4.3 e 1.4.4, in particolare per i Comuni: la data prevista per il 20.01.23, è stata posticipata al 24.03.2023.

Relativamente ai contratti Lepida sta aprendo diversi canali di confronto sia con il Team del Dipartimento per la trasformazione digitale che con i fornitori coinvolti dalla misura 1.2, sul tema di contrattualizzazione delle soluzioni SaaS e alle modalità di fatturazione ai soggetti coinvolti (fornitori e Lepida).

È stata inoltre lanciata una ricognizione sulla misura 1.2 per monitorare quale tipologia di migrazione (se SaaS, PaaS o IaaS) è stata scelta dai Comuni per i diversi servizi, quali fornitori sono stati scelti e quanti di questi hanno selezionato Lepida.

Si ricorda che gli incontri si tengono di norma ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr. lepida.it; eventuali modifiche agli orari verranno comunicate con opportuno anticipo.