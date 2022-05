Pnrr, gara 5G deserta. Nuovo bando in arrivo?

La giornata in tre news.

Il Governo starebbe lavorando ad un nuovo bando con i fondi del Pnrr per il 5G nelle aree bianche dopo quello andato recentemente deserto.

Contratto di servizio Rai/Mise, pubblichiamo in esclusiva le 13 pagine dell’atto di indirizzo approvato l’altro ieri da Palazzo Chigi.

Il Presidente del Consiglio al Senato e alla Camera per l’informativa sulla guerra in Ucraina. L’indipendenza dai combustibili fossili russi non prima della fine del 2024, mentre c’è la conferma sulla strada italiana alle fonti rinnovabili, che però sembra debba passare per l’Algeria, che è un Paese instabile e alleato di Mosca.

