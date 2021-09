La giornata in pillole di Key4biz.

Ammonta a quasi 12,85 miliardi di euro il totale dei fondi del PNRR in mano al Ministero per l’Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale (MITD) per la realizzazione dei progetti previsti dal piano.

Rimanendo sul documento del MEF, la parola 5G compare 12 volte e l’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per connessioni ultraveloci (banda ultralarga e 5G) ha il termine perentorio del 30 giugno 2022. Tempi davvero stretti.

Pubblicato infine il nuovo Studio economico dell’OCSE sull’Italia, che premia il Governo Draghi e il suo PNRR, perché offre un’occasione per creare un’economia più verde, più digitalizzata e più produttiva, a patto che si realizzino riforme molto urgenti.



PNRR, fondi e progetti del Ministero dell’Innovazione nelle tabelle del MEF

di Paolo Anastasio

Tutte le iniziative del ministero per l’Innovazione per digitalizzare il paese nelle tabelle del MEF

PNRR, banda ultralarga e 5G: la roadmap nelle tabelle del MEF

di Paolo Anastasio

La parola 5G compare 12 volte nel documento del MEF con le tabelle ufficiali del PNRR italiano. Tempi stretti per raggiungere gli obiettivi.

Si rafforza la ripresa verde e digitale in Italia, ma servono riforme. Lo Studio dell’OCSE

di Redazione

Secondo lo Studio OCSE il PNRR italiano offre un’occasione unica per creare un’economia più verde, più digitalizzata e più produttiva.

Un’auto su tre venduta ad agosto in Italia è ibrida

di Flavio Fabbri

Arrivano i dati sul mercato automotive nazionale per agosto 2021: le auto elettriche ibride sfiorano il 32% delle nuove immatricolazioni.

Serie A, ancora perplessità sulla audience di DAZN

di Paolo Anastasio

Passano i giorni ma si continua a discutere dei dati sulla audience della serie A forniti in autonomia da DAZN senza affidarsi all’Auditel.

Decarbonizzazione, Starace (ENEL): “Di questo passo obiettivo raggiungibile nel 2043”

di Flavio Fabbri

Nuovo studio della Fondazione Enel e The European House – Ambrosetti, in collaborazione con il Gruppo Enel, sui ritardi accumulati dall’UE e dall’Italia.

Green home, legno trasparente al posto del vetro

di Flavio Fabbri

Le nostre abitazioni dovranno essere più sostenibili a livello ambientale e la scommessa del mondo della ricerca è ottenere prodotti di più elevata efficienza energetica.

Democrazia Futura. L’inferno afghano tra Risiko diplomatico ed eterno Grande Gioco dell’oca

di Giampiero Gramaglia

La nuova cartina geopolitico-militare dopo la caporetto dell’Occidente: “tutto sarà come prima”?

L’impatto del software open source sull’economia Ue. Il documento

di Redazione

Lo studio prevede che un aumento del 10 % dei contributi al software “open source” genererebbe ogni anno un aumento del PIL compreso tra lo 0,4 % e lo 0,6 %.

Smart metering, partnership tra Atlantica e Keplero per una soluzione ready to use

di Redazione

Le due aziende annunciano una collaborazione che porterà ad integrare la suite IoT Keplero con l’esperienza nel mondo smart metering e telecontrollo di Atlantica.

Perché il valore di un Non Fungible Token (NFT) dipende anche dalla qualità del link

di Paolo Maria Gangi e Paolo Zagaglia

La soluzione ai rischi di natura tecnica, così come l’effettività della tutela sul piano giuridico, dipendono anche dalla scelta della piattaforma su cui gli NFT sono ospitati.

Sostenibilità, INWIT promossa migliora il suo rating ESG

di Redazione

Le agenzie di rating prendono atto degli sforzi compiuti dall’azienda in termini di sostenibilità e migliorano il loro giudizio.

Identità Digitale: Accedi ai servizi pubblici online con SPID e CIE

