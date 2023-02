Enel X e Intesa Sanpaolo sosterranno gli imprenditori agricoli nella partecipazione al bando del PNRR che mette a disposizione risorse ad hoc per interventi di acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti dei fabbricati.

Aiutare le imprese agricole italiane a partecipare ai nuovi bandi del PNRR per la realizzazione di parchi agrisolari. Questa la finalità dell’accordo firmato da Enel X e Intesa Sanpaolo, che uniscono le loro competenze per facilitare le PMI del settore agricolo nel raggiungimento degli obiettivi strategici della missione del PNRR dedicata alla Rivoluzione verde e transizione ecologica, sostenendole nell’adozione di modelli di economia circolare e di produzione e approvvigionamento energetico più rispettosi dell’ambiente ed economicamente vantaggiosi.

“Siamo orgogliosi di poter mettere le nostre competenze e i nostri servizi a disposizione delle imprese e più in generale del Paese, per accelerare la transizione energetica e rendere la nostra agricoltura sempre più sostenibile e competitiva”, dichiara Augusto Raggi, Responsabile di Enel X Italia, “Il PNRR può rappresentare una grande occasione di sviluppo per l’Italia e noi vogliamo continuare ad affiancare le imprese consentendo loro di cogliere tutte le opportunità legate all’attuazione del Piano”.

“Ancora una volta siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Enel X e in sinergia con la Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo per un accordo virtuoso che contribuirà alla trasformazione in chiave sostenibile del settore agricolo nazionale – dichiara Richard Zatta, Responsabile Global Corporate della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo.Come Gruppo Intesa Sanpaolo confermiamo, in linea con il Piano aziendale 2022-25, il nostro supporto all’economia reale del Paese agendo da acceleratori delle iniziative previste dal PNRR per favorire la transizione ecologica dell’ecosistema imprenditoriale”.

In particolare, secondo quanto previsto dall’accordo, Enel X e Intesa Sanpaolo sosterranno le imprese ciascuna nel rispettivo ambito di competenza, supportandole nella costruzione di parchi agrisolari sui propri fabbricati agricoli.

Enel X aiuterà le imprese a dotarsi di impianti fotovoltaici da realizzare anche nell’ambito del bando, offrendo servizi di consulenza tecnica e progettuale.

Intesa Sanpaolo, grazie alla collaborazione tra la Divisione Banca dei Territori e la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, supporterà con soluzioni ad hoc le imprese nella realizzazione dei progetti.

Il bando sui parchi agrisolari, previsto dalla missione del PNRR dedicata alla Rivoluzione verde e transizione ecologica, stabilisce lo stanziamento di contributi specifici per gli imprenditori agricoli, le imprese agroindustriali e le cooperative agricole che effettuano interventi di acquisto e posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti dei propri fabbricati industriali e per l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e/o di dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile.